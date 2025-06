Országszerte tiltakoznak Trump katonai parádéja ellen, amit épp az elnök születésnapján rendeznek

Hatalmas katonai parádéval ünneplik szombaton az amerikai hadsereg 250. évfordulóját Washingtonban. Több mint 30 éve nem volt hasonló az Egyesült Államokban: 1991-ben az Öböl-háború végét ünnepelték. Az viszont hogy békeidőben tartsanak ilyet, példa nélküli. De van rá magyarázat: szombaton van Donald Trump amerikai elnök 79. születésnapja is, aki már első elnöki ciklusa alatt is szeretett volna egy, az amerikai hadsereg erejét demonstráló felvonulást rendezni. A parádét tüntetések kísérik, a kritikusoknak több kifogása is van a rendezvény ellen.

Donald Trump már 2017-ben is szeretett volna egy ilyen parádét rendezni, mióta látta a franciaországi Bastille-napon tartott katonai felvonulást. Akkor az adminsztráció még ellen tudott állni a tervnek, de második ciklusában politikailag emgerősődve, a 250. évfordulóra hivatkozva már megrendezik a felvonulást, ami Trump szerint „nagy nap lesz” az amerikai fővárosban.

A parádén több tucat páncélos tank és tüzérségi jármű, például HIMARS, katonai repülőgépek, Black Hawk helikopterek és Apache-ok, valamint több mint 6000 egyenruhás katona vesz részt. A parádé célja, hogy a nézőknek bemutassa az amerikai által vívott háborúk történetét, így történelmi egyenruhások és veterán járművek is felvonulnak majd. Lesz ezenkívül 34 ló, két öszvér és egy kutya is csatlakozik a felvonulók között. A katonai járműveket már napok óta szállítják Washingtonba.

A hétvégi ünnepségek várható költsége már most 25 és 45 millió dollár között mozog, a hadsereg szóvivője, Heather J. Hagan szerint. Az ünnepség ugyanis egész nap tart, maga a felvonulás helyi idő szerint 18:30-kor kezdődik (ez Magyarországon már vasárnap hajnali fél egy), és kicsit kevesebb mint másfél órásra tervezik. A rendezők kétszázezer látogatóra számítanak.

Trump nézőként vesz részt a parádén, de a hadsereg szóvivője, Steve Warren szerint egy összehajtott amerikai zászlót át fog venni. Az ilyen ajándékokat általában az elesett katonák családtagjainak tartják fenn.

A parádé bejelentése óta számos kritika érte a rendezvényt. Egy ilyen méretű katonai parádé békés időkben szokatlan, és vitát kavart, mert egyesek szerint ez a nemzet fegyveres erőinek átpolitizálását mutatja. Demokrata képviselők Trump hiúságának megnyilvánulását látják a szerintük pazarló eseményben. „Az, hogy Donald Trump a veteránok juttatásait csökkenti, miközben saját egóját növeli és az országnak jelezze, hogy ő irányítja a hadsereget, és ehhez a hadsereget ilyen módon felhasználja, csak egy újabb szégyenletes cselekedete ennek a kormánynak” – mondta Adam Schiff kaliforniai demokrata szenátor.

Más kritikusok szerint ez a katonai erő fitogtatása, ami általában az olyan autokratikus kormányokra jellemző, mint Oroszország vagy Észak-Korea. Amerikában ráadásul nagy hagyománya van annak, hogy a központi hatalom korlátozva legyen, ám Trump második elnöksége idején nagyon kiterjesztően értelmezi az elnöki hatalmat, és sokan ennek megnyilvánulását látják ebben a parádéban is.

A felvonulást épp akkor rendezik meg, amikor már egy hete zavargások vannak Los Angeleseben az idegenrendészet, vagyis az ICE razziái és erőszakos deportálásai miatt. A zavargások azóta más városokra is átterjedtek. A Los Angeles-i tüntetések rendkívüli reakciót váltottak ki a Fehér Házból, 4000 nemzeti gárdistát és 700 tengerészgyalogost küldött a városba, a helyi és állami tisztviselők tiltakozása ellenére. Az, hogy a hadsereget is bevessék belföldön, szintén szokatlan az Egyesült Államokban.

Ilyen előzmények után a No Kings (kábé: ne legyenek királyok) nevű csoport országszerte mintegy kétezer tüntetést szervezett Trump katonai parádéja ellen.

Az ellentüntetéseknek az is szomorú aktualitást ad, hogy egy demokrata képviselő és férje meghalt, egy másik demokrata politikus megsebesült Minnesotában egy „politikailag motivált” támadásban. Mindkét politikust otthonaikban lőtték le. A merénylet nyomán a szervezők bejelentették, hogy Minnesotában nem tartják meg az országos Trump-ellenes No Kings helyi rendezvényét.

