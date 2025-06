Már a Marosban is meghaladja a megengedett értéket a só koncentrációja, amit a parajdi bányából mosott ki a víz

A romániai Fehér megyében arról tájékoztatták a gazdákat, hogy sem a Kis-Küküllő, sem a Nagy-Küküllő vize nem alkalmas állatok itatására vagy öntözésre. Mindkét folyóban jóval magasabb a só koncentrációja a megengedettnél és mivel ezek a Marosba folynak, már ott is túl magas értéket mérnek. Vasárnap a Kis-Küküllő vizének sótartalma 1900, a Nagy-Küküllőé 867, a Marosé pedig 403 milligramm volt literenként közép-erdélyi mérőállomásokon.

A Korond-pataknak a Só-szorosban lévõ mederszakaszában kialakult víznyelõkbe ömlik a víz, amely a parajdi sóbányába tör be 2025. május 28-án. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Mindez a múlt hónapban bekövetkezett parajdi események miatt van. A nagy esőzések elöntötték a sóbányát, ahonnan a kifolyó víz rengeteg sót mosott ki a Korond-patak vizébe, onnan pedig a többi környékbeli folyóba. A katasztrófavédelem és a vízügyi hatóságok a hétvégén több szivattyút is üzembe helyeztek a bánya térségében, amelyekkel átemelik a Korond-patak vizének egy részét, hogy kevesebb sós víz kerüljön a pataknak a bánya alatti szakaszába. A folyókba pedig a környék víztározóiból engednek édesvizet, hogy higítsák a sókoncentrációt. Mivel a Maros magas sótartalmú vize a folyó magyar szakaszát is érinteni fogja, ezért pénteken a magyar hatóságokat is tájékoztatták a veszélyről.

MTI