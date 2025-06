Senki sem ismeri Izrael háborús céljait

A pénteken kitört újabb közel-keleti háború hátterét világította meg a BBC gyorselemzése. Az elmúlt éjszakai támadásban Izraelben tíz ember halt meg, húsz embert pedig keresnek a romok alatt.

Évtizedek óta hangoztatja Izrael, hogy az iráni atomprogramot előbb vagy utóbb fel kell számolni, mert létében fenyegeti a zsidó államot. Izrael kis ország, ahol az emberek nagy része városokban él, vagyis magas a népsűrűség, Irán pedig, bár közvetlenül nem szomszédos vele, könnyedén eléri a rakétáival.

Irán legfőbb vezetői rendszeresen fenyegetik Izraelt azzal, hogy eltörlik a Föld színéről. Az országban az 1979-es forradalom óta vallási diktatúra van, az Izrael elleni harc ideológiai alapeleme a rezsimnek.

Izrael történelme során kétszer is sikeresen mért megelőző csapást folyamatban lévő atomprogramra, először 1981-ben, Irakban, majd 2007-ben, Szíriában. Ezt szeretnék most megismételni, és az utóbbi hónapokban egyre több érv szólt amellett, hogy most van rá a megfelelő időablak: szétestek az Irán által szponzorált paramilitáris szervezetek és terrorcsoportok a térségben, amelyek korábban a válaszcsapás frontvonalában lettek volna, és tavaly volt egy pár napos konfliktus, amelyben Izrael nagyon komolyan meggyengítette az iráni légvédelmet.

Izrael támadott, lefejezte az iráni hadsereg vezetését, és csapásokat mért az atomprogramra is, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal válaszolt. Itt tartunk jelenleg, de Izrael több hetes konfliktust ígér, sok minden történhet még. Összeszedtük, mire érdemes figyelni az elkövetkező időszakban.

Mennyire vonódik be az Egyesült Államok a konfliktusba?

Donald Trump amerikai elnök pár napja még arról posztolt a közösségi médiában, hogy Iránnak még mindig nem késő tárgyalóasztalhoz ülnie, és megállapodni az Egyesült Államokkal a nukleáris programja keretek közé szorításáról. Arra az esetre, ha Irán amerikai létesítményeket támadna a térségben, súlyos válaszcsapást ígért. Ha azonban Trump azt látja az elkövetkező napokban, hogy Izrael akár tartós sikereket is elérhet a háborúval, elképzelhető, hogy úgy dönt: belép a konfliktusba, és osztozik a dicsőségben. A hétvégére tervezett amerikai-iráni tárgyalásokat mindenesetre az irániak lemondták.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Mennyire sikerül Izraelnek meggyengítenie az iráni atomprogramot?

Az iráni atomprogram sokkal kiterjedtebb, és sokkal előrehaladottabb fázisban van, mint akár az iraki, akár a szíriai volt. Emellett sokkal jobban is védik. Egyes szakértők szerint például a Fordo nevű falu melletti hegy belsejében lévő urándúsító üzemet csak amerikai segítséggel lehetne légi úton megsemmisíteni. Ugyanakkor Izrael nem kommunikál világosan arról, mik a pontos céljai a támadásokkal, mit tekintene sikernek.

A fordói urándúsító létesítmény egy műhöldképen. Fotó: -/AFP

Mi lesz iráni olajjal?

Iránt a Nyugat, és különösen az Egyesült Államok szigorú szankciókkal sújtja, de eddig is megoldotta, hogy kikerüljön az országban kitermelt olaj a világpiacra. Izrael most iráni olajfinomítókat is bombázott, a háború miatt a kereskedelem megnehezül, fizikailag is. Mindettől felmegy az olaj ára, a konfliktus kezdete óta már 7 százalékot, de okozhat egyéb zavarokat is egy tartós közel-keleti háború. (BBC, Economist)