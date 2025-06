Hatodik hete tart Sean Combs, vagyis P. Diddy zsarolással és szexkereskedelemmel kapcsolatos pere: a producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolják.

Az ötödik héten a producer egy újabb exét hallgatták meg, aki a korábbi exhez, Cassie Venturához hasonló helyzetekről számolt be.

Majd megjelent a tárgyaláson egy másik híres rapper is.

P. Diddy minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Sean Combs büntetőperében az elmúlt hetekben már meghallgatták a producer volt barátnőjét, Cassie Venturát, aki súlyos bántalmazásokról számolt be, de tanúskodott az egyik, a producer által felbérelt férfi prostituált is, aki említést tett az iszonyú mennyiségű babaolajról – az ügy egyik legtöbbeket sokkoló részlete szerint egy házkutatás során több mint 1000 üveg síkosítót és babaolajat találtak a producer házában. Kihallgatták a rapper Kid Cudit, aki szerint Combs meg akarta ölni őt, és tanúvallomást tett a producer volt asszisztense is, aki azt állította, megtámadta és megerőszakolta a producer, akit legutóbb már a bíró is megfenyegetett, hogy a viselkedése miatt kitilthatja a tárgyalóteremből.

Folyamatos kismedencei fájdalmak

A tárgyalás ötödik hetében a producer egy újabb exét hallgatták meg a New York-i bíróságon, de a BBC beszámolója szerint mindenek előtt Combs védőügyvédje azzal indította a tárgyalás folytatását, hogy közölte, szerinte „túllőttek a célon” a vádakkal, hogy „megpróbálják a felnőttek közötti, konszenzuson alapuló szexről” szóló beszámolókkal akarják bizonyítani, hogy az, amit P. Diddy tett, bűncselekmény volt.

A Jane álnéven tanúskodó nő négy tárgyalási napon is részt vett, és hasonló helyzetekről számolt be, mint Cassie Ventura, P. Diddy korábbi exe. Azt vallotta, hogy 2023-ban – amikor már két éve volt együtt a producerrel – a New York-i Trump International Hotelben voltak, ahova Atlantából reptetett oda egy férfi szexmunkást, hogy csatlakozzon hozzájuk.