Életfogytiglanra ítéltek egy szadista szíriai orvost Frankfurtban

Egy szíriai orvost – még nem jogerősen – életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egy német bíróság a hazájában elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények (köztük gyilkosság és kínzás) miatt.

Egy szadista férfi

A 40 éves férfi, akit csak „Alaa M.” néven neveztek meg, 2011-ben és 2012-ben, a polgárháború korai szakaszában fiatal orvosként dolgozott egy hadikórházban és egy katonai hírszerzési börtönben Homszban és Damaszkuszban.

A szíriai diktátor, Bassár el-Aszad ellenségeinek tartott, ellenzéki foglyokat bántalmazott, akik részt vettek az arab tavasz idején zajló felkelésekben.

A frankfurti bíróság két ember halála és nyolc súlyos kínzási eset miatt ítélte el. A lehető legszigorúbb büntetést szabták ki Alaa M.-re, aki Christoph Koller bíró szerint „kilenc embert súlyosan megsebesített testileg és lelkileg, kettőt pedig megölt”.

A bíró az egyik szakértői vélemény alapján az orvost „szadisztikus” természetűnek írta le, ami különösen akkor nyilvánult meg, amikor kínozta az áldozatait. „A vádlott különösen élvezetét lelte abban, hogy olyan embereknek okozzon szenvedést, akiket alacsonyabb rendűnek és értéktelenebbnek tartott magánál” – mondta Koller.

Különös kegyetlenség

A több mint 3,5 évig tartó per során tanúként beidézettek – időnként részletesen – számoltak be az Alaa M. által elkövetett súlyos bántalmazásokról, köztük verésekről, rugdosásokról, vagy arról, hogy szándékosan kevés érzéstelenítéssel rögzítette elmozdult csontjaikat. Azt is elmondták, hogyan öntött éghető folyadékot sebeikre és testük egyes részeire (két esetben – köztük egy 14 éves fiú esetében – a nemi szervükre is), majd meggyújtotta azt. Egy fogvatartottat halálos méreginjekcióval ölt meg, miközben az megpróbálta megvédeni magát. A férfi társai szeme láttára halt meg.

A bíróság azt is meghallgatta, hogy epilepsziás rohamokkal küzdő fiatal férfit vert és rugdosott meg, jóllehet tudta róla, hogy betegsége van, amivel csak súlyosbította az állapotát. Később egy tablettát adott be neki, amitől a férfi a bátyja jelenlétében meghalt.

A tanúkat megfenyegették

Koller bíró méltatta a több mint ötven tanút, akik szerinte bátorságot tanúsítottak azzal, hogy szenvedéseik részletes leírását megosztották a bírósággal, akár több napon keresztül is. Mint mondta, nélkülük nem lehetett volna sikeresen lefolytatni az ügyet.

A főügyész, Anna Zabeck záróbeszédében a múlt hónapban hangsúlyozta, hogy a tanúk nehéz körülmények között tettek vallomást. Elmondása szerint őket és Szíriában élő hozzátartozóikat rendszeresen fenyegették és próbálták megfélemlíteni, hogy megakadályozzák őket a tanúskodásban.

Azt mondta, a tanúkat „szinte mindenre megkérték vallomásaik során”, amikor beszámoltak az őket „testileg és lelkileg is megsebző” erőszakról. Christina Schlepp ügyész hozzátette, hogy a védelem ismételt vádaskodásai ellenére – miszerint az áldozatok összeesküvést szőttek az orvos ellen – „semmilyen jel nem utalt arra, hogy csak úgy meg akarták volna vádolni” Alaa M.-et.

A sokszor órákon át tartó tárgyalások alatt Alaa M. többnyire lehajtott fejjel ült a vádlottak padján, gyakran zsebkendőt használva.

Néhány áldozata ismerte fel

Alaa M. tíz éve él Németországban. Öt éven át dolgozott különböző klinikákon ortopéd orvosként, legutóbb a Hessen tartományban található Bad Wildungen egyik kórházában, egészen 2020 nyarán történt letartóztatásáig. Akkor ismerték fel és jelentették a hatóságoknak, miután néhány áldozata meglátta őt egy Homszról szóló televíziós dokumentumfilmben. Ezután vették őrizetbe. A per 2022 januárjában kezdődött Frankfurt felsőbíróságán, és közel 190 tárgyalási napot vett igénybe.

Az orvos ügyvédei a gyilkosság vádja alóli felmentését kérték, arra hivatkozva, hogy nem volt Homszban a bűncselekmények idején. A vádlott, aki fekete, szőrmés kapucnis kabátban takarta el arcát a bíróság előtt, ártatlannak vallotta magát, és azt állította, összeesküvés áldozata lett.

Univerzális joghatóság

Bár a bűncselekményeket Szíriában követték el, a német bíróság mégis eljárhatott az ügyben a nemzetközi büntetőjog ún. univerzális joghatósága alapján, ami lehetővé teszi háborús bűnök elkövetőinek bárhol történő felelősségre vonását.

A szövetségi ügyészség életfogytiglani börtönbüntetést kért a férfira – ez Németországban általában max. 15 év –, ezután pedig megelőző őrizetbe helyezést, vagyis azt, hogy soha ne szabaduljon, mivel veszélyt jelentene a társadalomra. (Guardian)