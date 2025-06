Két nőt megpróbált megerőszakolni, kettőt kirabolt, 24 évre ítélték

A vádirattal megegyezően 24 év letöltendő fegyházbüntetésre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a 33 éves férfit, aki még 2022 nyarán és kora őszén támadt meg egy-egy nőt a IX. kerületben szexuális erőszak szándékával, majd két másikat, akiktől telefont rabolt – közölte az ügyészség hétfőn. A büntetett előéletű férfi mint erőszakos többszörös visszaeső ellen két rendbeli szexuális erőszak, kifosztás, súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett rablás, valamint egy további bolti lopás miatt emeltek vádat. Az ítélet értelmében feltételesen sem lesz szabadlábra bocsátható.

A korábbi vádirat szerint a férfi előbb július 31-én hajnalban vett észre egy egyedül lévő nőt egy Soroksári úti szórakozóhely közelében. Miután odalépett hozzá, azonnal rátámadt, megragadta a torkát, egy bokorhoz lökte, befogta a száját, és felszólította, hogy ne merjen sikítani, különben leszúrja. „Ezután közölte a nővel, hogy szexuális aktust akar vele, majd erőszakosan fogdosta. A sértett kihasználva azt, hogy a vádlott egy kis időre az egyik kezével elengedte, kirántotta magát a férfi fogásából és elmenekült”, írta a vádhatóság.

Bő egy hónappal később, szeptember elején szintén egy egyedül hazafelé tartó nőre támadt rá egy fás, bokros területen, hogy megerőszakolja. Amikor a nő próbált ellenállni és közben hangosan kiabált, a férfi többször, nagy erővel fejen ütötte. Az ennek ellenére folyamatosan védekezett, és végül sikerült kiszabadulnia, az értékeit hátrahagyva elmenekült. Még ugyanezen az éjszakán két nőt ki is rabolt a férfi, aki egy mobilt zsákmányolt tőlük. Nem sokkal később viszont a rendőrök elfogták, és most el is ítélte a bíróság. Az ügyészség biztonsági kamerák felvétele alapján akkor videót is közzétett a támadásokról: