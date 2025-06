Orbán: Csurka csinált belőlem ismert embert

Deutsch Tamás és Rockenbauer Zoltán szerint együtt érték el, hogy Orbán Viktor beszélhessen Nagy Imre 36 évvel ezelőtti újratemetésén, amiben Csurka István, akkori MDF-es politikus támogatta őket. „Csurka csinált belőlem ismert embert” – mondta a miniszterelnök abban a több mint 11 perces videóban, amelyet az újratemetés évfordulója alkalmából raktak ki közösségi oldalára. Orbán több posztban is felidézte az eseményeket, előbb egy rövidebb felvételt, majd fotókat tettek közzé – az ehhez írt, az oroszok és Brüsszel hazaküldéséről szóló szöveg összefüggéseit már feszegettük korábban –, délután pedig jött a hosszabb mozgókép.

Ebben Orbán a beszéd keletkezését felidézve azt mondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-ei beszédet is abban az évben és „egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen”. Ellenérv volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 200-300 ezer ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül, aki egyszer pedig már csinált ilyet, az csinálja most is, mondta.

Csurka István

Felidézte még, hogy fiataloknak gondolták őket a politikához, amire azt mondta, mivel most kezdődik a demokrácia, mindenki egyidős. „Antall pont annyit tud a demokráciáról, mint mi”.

Orbán szerint ez nem egyszerűen egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer.

A Fidesz szobrot állít Csurkának, igazit is, meg képletest is – írtuk tavaly novemberben, amikor a fideszes holdudvar konferenciát rendezett a szélsőjobbolali politikusnak, illetve kiderült, hogy Lakiteleken szobrot is állítanak neki.