Még hogy nincs pénz a kultúrára: dőlnek a milliárdok Demeter Szilárdhoz

Az alapítása óta eltelt legmagasabb, nettó 714 milliós árbevétellel és 400 milliós nyereséggel zárta az elmúlt évet a Petőfi Kulturális Ügynökség. A Demeter Szilárd játszóterének számító intézménynél azonban elenyésző volt az árbevétel aránya a támogatásokhoz képest: abból ugyanis 6,2 milliárd forint folyt be a PKÜ-höz, derül ki az Mfor cikkéből. Ebből 5,7 milliárd forinttal támogatták a működést az adófizetők.

A cikk szerint a vezető tisztségviselők, élükön Demeter Szilárd igazgatósági elnökkel tavaly 53 millió forintos juttatást kaptak, ami csaknem 70 százalékkal haladta meg az előző évi 34,5 milliót. A háromfős igazgatóság egy-egy tagja tehát átlagosan közel havi 1,5 millió forintot vihetett haza csak innen, írja a lap, amely emlékeztet arra is, hogy ennyi pénzből oltári buktára is futotta: az elmúlt években negyedmilliárd forintot áldoztak egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra, a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása.

A PKÜ-nek hat leányvállalata is van, ezekből volt, amely 147 milliós forgalom mellett 3000 forintos nyereséget csinált, és volt, amely 106 ezer forintos veszteséggel zárt.

Demeter Szilárd Fotó: Németh Dániel/444