Bűnösnek vallja magát az orvos, aki ketamint adott Matthew Perrynek

A kaliforniai orvos, akit azzal vádolnak, hogy ketamint adott Matthew Perrynek a színész túladagolása előtti hetekben, bűnösnek vallja magát – közölték az ügyészek. Dr. Salvador Plasencia négy vádpontban vallja magát bűnösnek, mindegyik ketamin-terjesztéssel kapcsolatos. Az orvos akár 40 év börtönt is kaphat. Perryt, akinek legismertebb szerepe Chandler Bing volt a Jóbarátokban, 2023 októberében találták holtan Los Angeles-i jakuzzijában. 54 éves volt, korábban is nyíltan beszélt depressziójáról és függőségéről.

A nyomozás során Dr. Mark Chavez – egy másik orvos, aki már bűnösnek vallotta magát az ügyben – olyan üzeneteket osztott meg a hatóságokkal, melyekben Dr. Plasencia „idiótának” nevezte Perryt, és kíváncsi volt, mennyit lenne hajlandó fizetni a drogokért. A vádalkuban benyújtott dokumentumok szerint Dr. Plasencia Perrynek ketamint injekciózott otthonában és a Long Beach Aquarium parkolójában is. Dr. Plasencia azt is megtanította Perry szintén vádlott asszisztensének, hogy hogyan kell a gyógyszert beadását, és a vádban szereplő információk szerint extra ampullákat is eladott nekik, hogy otthon is legyen nekik.

Az orvos az öt személy egyike, akiket azzal vádolnak, hogy egy illegális kereskedőkből és orvosokból álló hálózat tagjai voltak, akik Perrynek ketamint szállítottak. A színész a depressziója kezelésére legális, orvos által felírt mennyiségű gyógyszert szedett, de többet akart, mint amennyit felírtak neki.

A vádalkuban szereplő információk szerint 2023. szeptember 30. és 2023. október 12. között Dr. Plasencia húsz 5 ml-es (100 mg/ml) ketamin injekciót, kevesebb mint egy teljes csomag ketamin pasztillát és fecskendőket adott el Perrynek és asszisztensének.