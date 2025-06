Jönnek a reklámok a WhatsApp-ba

Hétfőn jelentette be a WhatsApp, hogy hamarosan reklámok is lesznek az üzenetküldő szolgáltatásukban. Az újítás adatvédelmi kérdéseket vet fel – írja a The New York Times, ami emlékeztet: amikor a Facebook 2014-ben 19 milliárd dollárért megvette a WhatsAppot, az üzenetküldő alkalmazásnak egyértelmű volt a fókusza: nincsenek hirdetések, nincsenek játékok és nincsenek trükkök. Ez most megváltozik a kétmilliárd felhasználóval rendelkező alkalmazásban.

A reklámok a csak az alkalmazás „Frissítések” (Updates) nevű részében fognak megjelenni, amelyet naponta körülbelül 1,5 milliárd ember használ. A WhatsApp közölte, gyűjtenek felhasználói adatokat a hirdetések személyre szabása érdekében, például a tartózkodási helyet és az eszköz alapértelmezett nyelvét. Igyekeztek ugyanakkor mindenkit megnyugtatni, hogy az üzenetek tartalmába nem néznek be, és azt sem nézik ki kivel beszél. A vállalat hozzátette, hogy nem tervezi hirdetések elhelyezését a csetekben és a személyes üzenetekben. Az üzenetváltások és hívások továbbra is titkosítottak lesznek, ígérik.

Az alkalmazáson belüli hirdetések jelentős változást jelentenek a WhatsApp eredeti filozófiájához képest. Jan Koum és Brian Acton, akik 2009-ben alapították a WhatsAppot, elkötelezettek voltak amellett, hogy egyszerű és gyors kommunikációs eszközt hozzanak létre végpontok közötti titkosítással, amivel az egymásnak küldött szövegek, fotók, videók valamint hanghívások harmadik felek számára hozzáférhetetlenné válnak. Mindketten hét évvel ezelőtt távoztak a vállalattól.