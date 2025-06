Megszavazta a Fidesz a korlátlan kampányköltést

Bár a kormányzati szereplők sorra fogadkoztak, hogy a választások előtti évben már nem változtatnak a választási szabályokon, kedden a parlament kétharmada sürgősségi eljárással szavazta meg a KDNP képviselőinek javaslatát, amivel gyakorlatilag eltörlik a pártok kampánykiadásainak felső korlátját.

Az eddigi szabályok szerint egy-egy képviselőjelölt a választási kampányidőszak alatt maximum 5 millió forintot fordíthatott kampányolásra. De a KDNP-s javaslat ezt azért törölné el, mert „napjainkban a kampánytevékenység egyre inkább a digitális és online térben zajlik, ahol a nemzeti szabályozás nem tud érvényesülni”. A szabályok mondjuk eddig sem érvényesültek, amikor például a Megafon százmilliókból hirdette a Fidesz üzeneteit a Facebookon. Igaz, Orbán Viktor még ezzel együtt is úgy érezte, hogy le vannak maradva az online térben, ezért létrehozták a Harcosok Klubját.

Az Állami Számvevőszék 2022-es kézikönyve már megállapította, hogy bár közösségi médiafelületeken megjelenő, politikai hirdetés jellegű tartalmak nem minősülnek klasszikus politikai hirdetésnek, de a használatuk ugyanúgy kampánytevékenységnek minősül, mivel alkalmasak a választói akarat befolyásolására. Ezért az 5 milliós keret a közösségi médiás tartalmakra is alkalmazni kellene. Most ezt a szabályt törölték el. Nem mintha ezeket a limiteket eddig bárki betartotta volna, de így mostantól számonkérni sem lehet rajtuk a túlköltekezést. A mostani törvénymódosítás arra utalhat, hogy a Fidesz a korábbinál is nagyobb költekezésre készül.

A Political Capital elemzése szerint csak idén május 18. – június 7. között 195 millió forintot költöttek magyarországi szereplők politikáról, választásokról és társadalmi kérdésekről szóló hirdetésekre a a Facebookon és az Instagramon. Ennek 82 százalékát kormányközeli szereplők fizették be. Megállapították, hogy a kormányzati irányítású média idén eddig 328 milliót, a kormányzati proxyszervezetek 255 milliót, a Fidesz pártszervezetei és politikusai 240 milliót, a kormányzati szervek pedig 122 milliót költöttek.