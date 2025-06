Négy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott sikkasztásért François Fillon

A harmadfokú bíróság is kimondta, hogy François Fillon volt francia miniszterelnök bűnös, amiért éveken át összesen 1 millió eurónyi közpénzt sikkasztott el feleségével. Fillont négy év felfüggesztett börtönbüntetésre, 375 ezer euró pénzbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte a harmadfokon eljáró bíróság.

Fillonról még 2017-ben, az elnökválasztás előtt derült ki, hogy 1982 óta alkalmazta a parlamentben feleségét, aki férje első képviselői mandátuma óta kapott közpénzeket, az általa megrendelt tanulmányokért és missziókért.

A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség 2017 január végén egy lapértesülés alapján indított eljárást az elnökjelölt feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. Penelope Fillon 1986 és 2013 között - kisebb szünetekkel - felváltva állt férje és annak utóda alkalmazásában asszisztensként, amiért összesen nettó 680 ezer eurót kapott, havonta átlagosan nettó 3600 eurót. Munkát azonban nem végzett cserébe.

François Fillon Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

Az ügyben 2020-ban született meg az első ítélet. Fillon 375 ezer euró pénzbüntetést és 5 év börtönbüntetést kapott. Utóbbiból 2 évet le is kellett volna ülnie. A másodfokú bíróság 2022-es ítéletében 1 évre csökkentette a börtönbüntetés időtartamát, a pénzbüntetés mértékét helyben hagyta, és 10 évre eltiltotta a közügyektől a politikust.

A mostani ítélet szerint egyedül a pénzbírság mértéke maradt változatlan. A harmadfokú bíróság ugyanis 4 év felfüggesztett börtönbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást szabott ki a politikusra.

Fillonnak az okozott, 800 ezer eurós kárt is meg kell térítenie. A pénz visszafizetését már meg is kezdte. A politikus ügyvédje, Antonin Lévy az ítélet kihirdetése után azt mondta, hogy a döntés több év után teszi a helyére az ügyet. Fillon ugyanis „szabad ember”, akinek nem kell börtönbe vonulnia, és elektronikus nyomkövetőt sem kell viselnie. (via Le Figaro)