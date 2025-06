Stratégiai hiba lenne az iráni rezsim megdöntése Macron szerint

Az Izraeli Védelmi Erők szerint a mostani támadás során Irán mintegy 20 rakétát lőtt ki Izraelre. Sérültekről nem érkeztek hírek, az óvóhelyeket is el lehet most már hagyni. Egy rakéta egy parkolót talált el Közép-Izraelben, ahol egy üres busz kapott lángra a Times of Israel szerint.

Iráni rakéták Fotó: JACK GUEZ/AFP