A Válasz Online-nak elege lett Lánczi Tamásékból, pert indít a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen

„Szerkesztőségünk úgy döntött, a valótlan tényállításokkal okozott jogsérelem megállapítására személyiségi jogi pert kezdeményezünk a Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatallal szemben” – írja közleményében a Válasz Online. Hozzáteszik, a hivatal által elkövetett hitelrontás utóélete miatt is tesznek így, mivel „nem csupán a kormánypropaganda ismételgeti azóta a valótlanságokat – ez már miniszteri szinten is megtörtént”.

A közlemény felidézi: a honvédelmi tárcát vezető Szalay-Bobrovniczky Kristóf „külföldről is finanszírozott magyar miniportálnak” nevezte a Válasz Online-t, „ezért kénytelenek vagyunk sokadszorra is egyértelművé tenni: lapunk soha nem pályázott forrásért semmilyen külföldi szervezethez, így nem is kapott ilyen pályázati forrásokat sem az EU-ból, sem az USA-ból, sem a világ bármely más pontjáról.”

A Válasz Online érvei a perindítás mellett: „Jó hírnévhez fűződő jogunkat, hitelességünket sértette meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amikor saját honlapján, a Hírek rovatban megjelent közleményében a Válasz Online Volodimir Zelenszkij-interjújával összefüggésben minden valós alap nélkül tényként állította, hogy az említett interjú megszületése mögött több nemzetközi szereplő azonosítható, hogy újságírónk, Vörös Szabolcs az Európai Bizottság által finanszírozott médiahálózat szereplőjévé vált, és hogy olyan hálózatnak vagyunk a részesei, amely kapcsolati struktúrájával, technikai-pénzügyi támogatással tette lehetővé, hogy egy háborút viselő állam vezetője a közvéleménynek szánt propagandaüzenetei közvetítésére válassza ki lapunkat.”

Lánczi Tamás, a „Szuverenitásvédelmi Hivatal” vezetője Fotó: Kristóf Balázs/444

A lap június 10-én publikált nagyinterjút Volodimir Zelenszkijjel – ezt a 444 is szemlézte –, a Lánczi Tamás-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal pedig egy nappal később nevezte „brüsszeli finanszírozású ukrán propagandának” az anyagot. Az elemzésnek álcázott szövegben többek közt azt írták, „az ukrán propagandagépezet és az azt támogató nemzetközi kommunikációs infrastruktúra sikere”, hogy Vörös Szabolcs interjút készíthetett az ukrán elnökkel. Szerintük Ukrajna „célzottan, stratégiai szempontjai szerint akarta teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon”, a feladatra pedig a Válasz Online-t találták megfelelő médiumnak.

A lap erre reagálva korábban már „szétszedte a rágalomhivatal vádjait”, és nyilvánosságra hozta a Zelenszkij-interjú valós hátterét.