Hegy mélyére rejtett urándúsítót bombázhat Izrael kedvéért Trump

Az iráni atomprogram kulcshelyszíne Fordó, ahol jóval a föld alatt uránt dúsítanak.

Izrael Irán elleni támadása Fordó kiiktatása nélkül nem igazán érhet célt.

De olyan fegyvere, amivel Fordót ki lehet iktatni, csak az amerikaiknak van.

Az Irán ellen június 13-án indított izraeli támadás céljai nem teljesen tiszták. Van, aki szerint egyenesen az Iránt 46 éve irányító teokratikus rezsim megbuktatása a végcél. Az egy dolog, amiben viszont mindenki egyetért, hogy az izraeliek mindenképpen szeretnék elejét venni annak, hogy regionális ellenfelük atomfegyverhez jusson, és ezért mindent elkövetnek Irán nukleáris kapacitásainak megsemmisítéséért, vagy legalábbis degradálásáért.

Egy nemzeti atomprogram bonyolult üzem, aminek egyes elemei és lépései különböző helyszíneken zajlanak. Irán esetében is így van ez, a legfontosabb azonban egyértelműen a Komtól (Qum), az országot uraló ajatollahok legtöbbjét kinevelő szemináriumnak otthont adó síita szent várostól 30 kilométerre, egy hegy mélyén található Fordo (Fordow) nukleáris üzemanyagdúsító üzem.

Ami a levegőből látszik Fordóból Fotó: -/AFP

Brett McGurk, aki több amerikai elnök tanácsadója is volt közel-keleti ügyekben, egyenesen arról beszélt a New York Timesnak, hogy „Fordo volt mindig az egész kulcsa. Ha ennek a végén Fordóban még mindig folyik a dúsítás, nem lehet stratégiai győzelemről beszélni”. Nagyjából ugyanezt mondja Richard Nephew, az atomfegyverek elismert szakértője: „Ha Izrael továbbra is a katonai utat választja az iráni atomprogram ellen, nincs más választásuk, mint bebiztosítani, hogy Fordo többé ne jelentsen veszélyt”.

Centrifugális erő