Véres fejű magyar katona, koporsókkal teli épület, csomagtartóban megkötözve fekvő, elrabolt férfi. Apokalipszis jön, szó szerint meghalunk, szerveinket kioperálják, bankszámlánkat kiürítik, nyugdíjunkat elveszik. Ezt teszik velünk a maffiózó ukránok, ha csatlakoznak az EU-hoz. Hacsak... Hacsak nem szavazunk Orbán Viktorra, aki megment minket ettől a rémálomtól azzal, hogy megakadályozza Ukrajna EU-s felvételét.

A Fidesz némi keresgélés után, úgy tűnik, talált egy jó számokat hozó kampánytémát, és elkezdte tolni, ahogy a csövön kifér.

Nem tudni, építenek-e másik üzenetet áprilisig, mindenesetre amit most látunk, az a forgatókönyv szokásosnak mondható náluk. Minden parlamenti választási kampány együzenetes lett a végére, volt már „csodafegyver” a rezsicsökkentés (2014), a migránsokkal való riogatás (2018), majd Márki-Zay egyetlen mondatába való belekapaszkodással a háborúból való kimaradás 2022-ben. 2024-ben az EP- és önkormányzati választáson már Orbán vagy a halál volt a tét. Azok bejöttek, a halál persze most is leselkedik ránk, de most már nem az arctalan háborútól, hanem egy konkrét országtól, annak minden lakójától kell rettegni, és gyűlölni őket, amiért rosszat akarnak a magyaroknak.

Az üzenetet millió megnyitott fronton nyomja a Fidesz, sok apró minitémát dob be, néha látszólag kicsit kapkodva is, egyik pillanatról a másikra beemel, majd ejt állításokat, amelyek mind ugyanoda futnak ki: az ukránok veszélyesek, az ukránok miatt meghalunk. A kormányfő a legutóbbi pár kossuthos interjúit szinte teljes egészében ennek szentelte, és egyre mélyebbre csúszik bele a zsigerekre ható rettegtetésbe.