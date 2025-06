Martina Navratilova szerint félő, hogy Donald Trump Amerikájába már be sem engednék

Donald Trump Amerikájáért nem hagyta volna ott a hazáját, mondta a BBC-nek Martina Navratilova. A világ valaha volt egyik legjobb teniszezője kereken ötven éve, 18 éves korában döntött úgy, hogy búcsút int a szocialista Csehszlovákiának. Most azt mondta, félő, hogy a mai Egyesült Államokba nem is engednék be.

Navratilovának nem tetszik, amit az amerikai elnök csinál, és aggódik, hogy az országból totalitárius állam lesz. Sorozatban zajlanak idegenrendészeti razziák, sokakat beutazási tilalom sújt, hírek szerint turistákat vettek őrizetbe határállomásokon. Ezért ha ismét 1975-öt írnánk, Navratilova máshová menne, mert a világ első számú hatalmát nem tartja demokratikusnak.

Martina Navratilova 2024 szeptemberében New Yorkban Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

A teniszező egykor 332 héten át vezette a női világranglistát. Kettős állampolgár, vállaltan melegként elvette élettársnőjét. Most azt is elképzelhetőnek tartja, hogy megfosztják amerikai állampolgárságától.

Abban viszont egyetért Trumppal, hogy a transz nőknek nincs keresnivalójuk a női versenyzők között, mert a testük egy férfié, tehát a férfi mezőnyben kell próbálkozniuk. (via HVG)