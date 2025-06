Megtámadja Iránt? – kérdezték Trumpot. „Talán igen, talán nem”

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Hozzá kell még szoknunk, hogy a világpolitika legfontosabb kérdései egy megbízhatatlan, kiszámíthatatlanságára kifejezetten büszke ember fejében dőlnek el. Így például az is, hogy az Egyesült Államok megtámadja-e Iránt, amire Donald Trump nem hajlandó egyenes választ adni.

Az amerikai elnök a Fehér Ház kertjében sétálgatott, megtekintette egy gigantikus zászló felállítását, aztán odaállt a riporterek elé, és a kedvenc belpolitikai témáiról beszélgetett. Amikor az éppen legégetőbb krízisére terelték volna a szót, lezárta magáról az Egyesült Államok iráni szerepvállalásával kapcsolatos érdemi kérdéseket.

„Ezt nem mondhatom meg. Talán megteszem, talán nem. Senki sem tudja, mit akarok tenni. De egy dolgot elmondhatok: Iránnak sok gondja van, és tárgyalni akar.”

Ezután megismételte az elmúlt napokban többször hangoztatott állítását, miszerint Iránnak több hajlandóságot kellett volna mutatnia a tárgyalásokra, mielőtt Izrael lecsapott. Szerinte az iráni tárgyalók azt sugallták, hogy „talán eljönnek a Fehér Házba”, bár szerinte ez nehéz kérdés. Az elnök nem biztos abban sem, hogy „mennyi ideig” fog tartani a konfliktus, mivel az iráni légvédelem megsemmisült.

„Két nagyon egyszerű szó: unconditional surrender (feltétel nélküli megadás)”. Elegem van” - mondta Trump, aki szerint az irániaknak „rossz szándékaik” vannak az ország nukleáris programjával. Amúgy kedveli az irániakat, karrierje során sok iránival találkozott, majd áttért más százmilliók életét érintő kérdésekre, amelyek az ő kezében vannak, például az orosz-ukrán háborúra.

A BBC gyorselemzése szerint amúgy nehéz döntés előtt áll az elnök, mert a kampányban és hivatali idejének első hónapjaiban többször is megfogadta, hogy elkerüli a költséges külföldi konfliktusokat, és „béketeremtőként” kerül be a történelemkönyvekbe. Ha csatlakozik Izrael Irán elleni támadásához, azzal kockáztatja, hogy elidegeníti a MAGA-bázis egy részét. Másrészt azt is egyértelművé tette korábban, hogy Irán semmilyen körülmények között nem rendelkezhet nukleáris fegyverrel – ez a meggyőződés kényszerítheti őt cselekvésre, ha úgy érzi, hogy Izrael egyedül nem tudja ezt megakadályozni.