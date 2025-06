Zelenszkij is idő előtt hagyta ott a kanadai G7-fórumot, miután nem kapta meg azt a támogatást, amire számított

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tervezettnél korábban fejezte be kanadai látogatását, és hazaindult Ukrajnába, jelentette forrásaira hivatkozva a CBS News és a Szuszpilne. A hivatalos indoklás szerint az elnök azután döntött programja berekesztéséről, hogy az oroszok keddre virradóra masszív, több mint húsz halottat és több mint száz sebesülttel járó légitámadást intéztek Kijev ellen.

A valós ok azonban a lapok szerint az lehet, hogy Zelenszkij és csapata sokat remélt a kanadai G7-fórumtól és a Donald Trumppal esedékes találkozójától, de hiába. Utóbbira nem is került sor, mivel az amerikai elnök az izraeli–iráni háború eszkalációjára hivatkozva azelőtt távozott, hogy az ukrán elnök megérkezett volna.

Volodimir Zelenszkij és Mark Carney a kanadai G7-fórumon Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

A Wall Street Journal szerint Zelenszkij a világ vezető államait tömörítő G7 további tagjaitól sem kapott olyan szintű támogatást, amilyenre számított. Mielőtt megbeszélést folytatott volna Mark Carney kanadai miniszterelnökkel, az ukrán elnök azt mondta, országának egyebek mellett évi 40 milliárdos költségvetési támogatásra lenne szüksége annak érdekében, hogy fenntarthassa működőképességét. Emellett arról is beszélt, hogy Ukrajna készen áll a feltételek nélküli tűzszünetre és a béketárgyalásokra, a G7-ektől pedig kérte, hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást Oroszországra. Az Egyesült Államokkal együttműködve vessenek ki további szankciókat az orosz olajra, kérte, emellett pedig ösztökéljék Donald Trumpot arra, hogy latba vetve befolyását kényszerítse Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.

Nagy-Britannia és Kanada megígérte, hogy további szankciókat vezetnek be Oroszország ellen, és általánosságban támogatásukról biztosították Ukrajnát, olyan elítélő közös nyilatkozat azonban nem született, jegyzi meg a WSJ, amilyen a korábbi G7-kommünikéket jellemezte. Ez a Reuters szerint az Egyesült Államok elutasítása miatt történt így, noha Mike Carney képviselő utóbb azt állította, nem is terveztek hasonló nyilatkozatot. (via Meduza)