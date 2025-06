„Belehazudsz a szemgolyómba!” – itt az RTL új, mindenkit traumatizáló trashműsora

Ki az, aki élete legsúlyosabb/legszomorúbb/legfájdalmasabb szakítása után, tele sérelmekkel/gyűlölettel/szomorúsággal különösebb erőszak nélkül, gyakorlatilag önként áll be a kamerák elé, hogy a volt párjával együtt oldjon meg különböző ügyességi feladatokat? Bármennyire is hihetetlen, de az RTL új, mindenkit traumatizáló trashműsora szerint nem egy, de 16 ilyen ember is létezik ebben az országban.

A tizenhatból nyolc Fotó: RTL

Bár nyáron általában szünetelnek a tévéműsorok, és a kereskedelmi csatornák ilyenkor sorozatismétlésekkel, illetve 10-20 éves, ún. blockbusterekkel pakolják tele műsorrendjüket, az RTL most kivételesen azzal indította a nyarat, hogy bedobta nézői elé legújabb realityjét. A szintén RTL-en futó Nyerő Páros félig-meddig inverz verziója lett az Exek csatája, ahol nem pároknak, hanem expároknak kell összeköltöznie más expárokkal, hogy hosszú napokon át öljék egymást ügyességi feladatokat oldjanak meg abban a reményben, hogy végül milliókat nyerjenek. És mit nyernek ezzel a nézők? Végtelen mennyiségű ordibálást és anyázást. Pontosabban kutyázást, legalábbis az első két rész alapján arra jutottam, hogy a huszonéves korosztály bizonyos kultúrköréből érkezőknél a „te kutya" a leggyakrabban alkalmazott szitkozódás.

Persze erre is van magyarázat: a játékosok jelentős része érkezett a korábbi Való Világ-évadokból, illetve az RTL scripted realityjéből, az Éjjel-nappal Budapestből (ÉNB). Sőt, a párok egy része a Nyerő Párost is megjárta már:

Kovács Dóri és Király Péter mindketten az ÉNB szereplői voltak,

ahogy Kármán Odett és Kamarás Norbi is.

Jákli Mónika Szlovákiában élő fitneszinfluenszer, ő és MMA-harcos exe, Boráros Gábor a Nyerő Párosban lettek itthon ismertebbek.

Balázs Merci és Szlépka Armand „Moh” mindketten a Való Világban szerepeltek,

ahogy valóvilágos volt Fenyvesi Barna is, aki pár hónapig az énekes Halastyák „Nemazalány” Fanni párja volt.

Karnics Kriszti is a Való Világban szerepelt, exe Farkas Dénes színész.

Szerepel még a műsorban a szintén színész Zsíros Linda és volt párja, a leginkább szinkronhangjáról ismert Noé Viktor,

és egyelőre úgy néz ki, ez az első magyar reality, amiben direktben szerepeltetnek egy meleg (ex)párt, az eredetileg a Való Világból ismert, ma már műsorvezető/influenszerként működő Osváth Zsoltot és exét, Zsenyei Patrikot.

A műsort egyelőre csak az RTL streaming-felületén lehet nézni, a tévébe még nem tudni, hogy mikor érkezik, ahogy az sem teljesen világos, hogy mi volt a műsor mögötti elgondolás. Már azon túl, hogy szerették volna újrahasznosítani a Nyerő Páros eddigi 8 évadában felhasznált játékokat és a szereplőket új minőségükben, más díszletek előtt. De hogy a szereplők miért akarják tovább traumatizálni magukat, illetve hogy az RTL miért akarja traumatizálni a saját arcait, az nem teljesen tiszta.

Ilyen szempontból kicsit hasonló hangulata van, mint a Netflixen futó Ultimátumnak, ahol haldokló kapcsolatban élő párokat eresztenek össze, hogy a kamerák előtt szakítsanak, majd jöjjenek össze a többi szereplővel, hogy aztán eldönthessék, eredeti párjukkal folytatnák az életet vagy egy pár hete megismert idegennel. Az Exek csatájában mondjuk nem utóbbi a cél (hogy van-e cél a milliók elnyerésén túl, abban nem vagyok biztos), ettől függetlenül a második rész végén látott előzetes szerint itt is számíthatunk arra, hogy összeszűri a levet egymással néhány szereplő, akik nem egymás exei. Egyelőre.

Túl sok effortot nem fektetett a csatorna a műsorkészítésbe: összegereblyézték a csatorna arcai közül azokat, akik nemrég szakítottak és feltételezhetően szeretik a konfliktust, majd fogtak egy jól bevált műsort (Nyerő Páros), kifordították, terveztettek egy elfogadható logót, és kész is a nyár eleji szórakozás az RTL+ előfizetőinek. Persze ha igazán bevállalósak lettek volna, a maximális élményért beválogatják a műsorba József gazdát is.

De a hangulat fokozását a műsorkészítők inkább máshogy oldották meg, és arra jutottak, hogy ha nem lenne elég az ügyességi feladatok közti pár teljesen random ordibálás, néha szándékosan is gerjesztik a feszültséget. A második részben például azzal, hogy játékosoknak ki kellett választaniuk három expárt, akiknél úgy érezték, „a legnagyobb szükségük van a szakításuk körülményeit tisztázni”. Az egy dolog, hogy mindenki előtt kellett magyarázkodniuk és azt taglalni, hogy ki hányszor csalta meg a másikat, kinek milyen alkoholproblémái vagy mentális gondjai voltak, illetve mennyire volt munkamániás, de a nagy kitárulkozások után a többieknek szavazniuk kellett, ki tehet arról, hogy a kapcsolat nem működött, vagyis ki a „bűnös”. Hogy mindenki extrán jól érezze magát, a „bűnösöknek” fel is kellett tűznie a ruhájára egy kis „bűnös” felirattal ellátott cédulát.

Ezeknek a helyzeteknek köszönhetően is alakulnak ki aztán a műsorban épületes beszélgetések, ilyen és ehhez hasonló mondatokkal:

„Belehazudsz a szemgolyómba! Megint belehazudsz a kurva szemembe!”

„Jó, én befejeztem, engem ez a kutya nem érdekel!”

„Te egy nárcisztikus, gerinctelen, spicli ember vagy, ez így ahogy van, te a Fanni hátán akartál felmászni, egy/egy, úgy ahogy vagy. Utána most porba tiporod (sic!), hogy pár hírrel feljebb kerüljél. (...) Ez az igazság, így elmondom neked, egy/egy.” (Az sajnos nem derült ki, hogy az -egyperegy- itt mit jelent.)

„Hagyjál már, te bohóc vagy, te gyerek! Bohóc vagy!”

„A legnagyobb piacos vagy, mindent eladsz!”

„– Hogy így nem értem, hogy miért. Érted? – Nem.”

„12 évig nem tudott együttműködni. Hova a faszba akarunk itt a műsorban együttműködni?”

Egyelőre egyetlen előnye van a műsornak: nincs műsorvezetője. Az RTL látszólag tanult a netflixes valóságshow-kból, így végre nem alkalmaztak teljesen feleslegesen valakit csak azért, hogy beálljon a játékosok elé jópofozni naponta egyszer fél percre. A szereplők szépen játszanak egyedül is a kamerák előtt, a nézőknek pedig bőven elég az is, ha egy kellemes hangú narrátor néha rásegít a látottakra.

Aki szereti az üvöltözést, az már mehet is az RTL+ felületére, június 18-án került fel az Exek csatája első két része, szerdánként pedig dupla epizódokkal folytatódik az anyázás.

Címlapkép: RTL