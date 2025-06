Bűnösnek vallotta magát a magyar külügy moszkvai partnerirodájának munkatársa, aki katonai rádiókat csempészett Oroszországba

„Bence Horváth 47 éves, spanyol állampolgár, aki az Egyesült Arab Emírségekben él, ma bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok szövetségi bíróságán abban, hogy összeesküvésben vett részt amerikai gyártmányú rádiókommunikációs technológia illegális kivitelére orosz felhasználók részére, exportengedély nélkül” – ezzel kezdődik az amerikai igazságügyi minisztérium keddi közleménye.

Az írásból kiderül, „Horváth és mások 2023 januárjától kezdődően tárgyalásokat folytattak egy kis amerikai rádióforgalmazó céggel, azzal a céllal, hogy amerikai gyártású, katonai célú rádiókat és azokhoz tartozó kiegészítőket szerezzenek be és exportáljanak Oroszországba. Az elkövetkező hónapokban Horváth tovább folytatta ezeket az erőfeszítéseket, és azt tervezte, hogy a beszerzett eszközöket Lettországon keresztül, egy szállítmányozó cégen át juttatja el Oroszországba. Az összeesküvés részeként Horváth 200 darab katonai célú rádiót vásárolt, és szándékában állt ezeket Oroszországba exportálni. Azonban végül nem járt sikerrel, mivel az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala feltartóztatta a szállítmányt, megakadályozva, hogy a rádiók tiltott orosz végfelhasználókhoz kerüljenek.”

Az ügy részleteiről többször is írtunk a 444-en, miután tavaly augusztusban kiderült, egy magyar férfi akart katonai rádiókat csempészni Oroszországba. Nem csak azt tudtuk meg, kiről van szó, hanem azt is, hogy Horváth édesanyja, Horváth Ficzere Margarita a magyar külügy által megbízott moszkvai cég irodavezetője és az orosz belügy hivatalos beszállítója volt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeként működő HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partnerirodáját – melyet ő vezetett – együtt adták át Szijjártó Péterrel. Az irodában a most magát illegális katonai eszközök csempészetében bűnösnek valló Bence Horvath is dolgozott, és eljárt magyar kereskedelmi ügyekben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partnerirodájának megnyitóján 2019. december 13-án. Mellette Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója és Horváth Ficzere Margarita, a képviseleti iroda vezetõje. Fotó: KKM/Borsos Mátyás/MTI/MTVA

Horváth Ficzere az, aki irányíthatta a Budaphone nevű és a PromSzvjazRádió nevű, kísértetiesen hasonló orosz cégeket és amelyeknek több mint 15 milliárd forintnyi orosz állami megbízásaikat tudtuk azonosítani. Ezeket a megrendeléseket az orosz belbiztonsági szervek, a hadsereg egyes egységei és az orosz Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) adta le a cégeknek ugyanúgy mostanra szankció alá eső Motorola eszközök beszerzésére, mint ahogy most Horváth Ficzere fia is ezért áll bíróság előtt Amerikában.

Horváth Ficzere Margarita 2019 decembere óta még ha egy orosz cégen keresztül is, de a magyar államot képviselte a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség partneriroda vezetőjeként és ekként minimum 816 millió forintot kapott magyar közpénzből. A partner iroda 2023-ig működött. Ezalatt a négy év alatt a hozzá köthető PromSzvjazRádió számos megrendelést teljesített az orosz belügy szerveinek, a Roszgvargyijának, az orosz katonaságnak és más szerveknek. Azután is szállították a katonai minőségű rádiókat, hogy Oroszország agressziót hajtott végre Ukrajna ellen és illegális háborúba kezdett egy másik ország területén. Sőt, az igazán nagy tételeket épp ezalatt szállították le egészen addig, amíg Bence Horváthot el nem kapták az amerikai hatóságok.

Amikor szeptemberben érdeklődtünk a magyar külügyminisztériumnál ebben az ügyben, azt mondták, a moszkvai partner irodát nem egy magyar állami cég működtette, hanem egy orosz magáncég, 2023 tavaszán pedig be is zárt. Arra nem érkezett válasz, hogy miért egy orosz céget bíztak meg végső soron a magyar állam képviseletével, hogy miért kellett bezárni az irodát és hogy átvilágították-e Horváthékat a megbízás előtt. Bence Horváthot az amerikai bíróság öttől hét évig terjedő büntetéssel sújthatja. Az ítélethirdetést szeptemberre tűzték ki.

A borítókép Kiss Bence munkája.