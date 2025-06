Lázár arra számít, hogy még népszavazás is lesz az ukrán csatlakozásról

Lázár János közlekedési miniszter szerint a kormány által kezdeményezett Voks 2025 szavazástól függetlenül lesz majd népszavazás is Ukrajna uniós csatlakozásáról. „Magyarországon előbb vagy utóbb népszavazás kell arról tartani, hogy Ukrajna az EU tagja legyen vagy sem” - mondta Lázár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón.

Ugyanezt megkérdezték szerdán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől is a kormányinfón, ő azt mondta, nincs tervben, hogy 2026-ban is legyen népszavazás a választások napján. Ugyanakkor a Fidesz a 2022-es választás előtt teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a parlamenti választás napján. Így a legutóbbi válaszutáson arról is megkérdezték az állampolgárokat, hogy „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?” Bár a népszavazás érvénytelen lett, de lehetőséget adott a kormánynak arra, hogy külön kampányt folytathasson.