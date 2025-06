„Nem a Városligetben kell bemutatni, hogyan aratnak egy precíziós kombájnnal”

Formális kormánydöntés ugyan még nincs, de minden jel szerint Baán László Liget projektje foglalhatja el a városligeti Vajdahunyad várát, ahonnan egy múlt heti bejelentés szerint kiköltöztetik a Mezőgazdasági Múzeumot – értesült a 444. Baán szerint 50 milliárd körüli lehet a Vajdahunyad vára felújítása-átalakítása, és 2030-ra nyílhat meg az új kiállítás Magyarország 1100 éves történelméről: egy turistákra szabott, könnyen befogadható tabló, erős országimázs-fókusszal.

Kiállítás az ötvenes években a Mezőgazdaságiban. Fotó: Fortepan/Album083

A 125 éves Mezőgazdasági Múzeumot idáig a vidék fővárosi kapujaként promózták, most mégis Gödöllőre viszik.

Mint megtudtuk, a helyére egyes sajtóhírekkel szemben nem a Trianon Múzeum jönne, bár a Vajdahunyad várába tervezett új történelmi kiállítás kitalálásában valóban szerepet játszhatnak ők is – az Orbán Ráhel érdekeltségébe tartozó Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt.

Azt mondják, ez most nem Budapest-vidék

Múlt kedden jelentették be, hogy a Vajdahunyad várában működő Mezőgazdasági Múzeumot Gödöllőre, az Agráregyetem épülő kampuszára költöztetik. A tervekben 2029-es céldátum szerepel, addig zöldmezős beruházással építenek egy új, 16 ezer négyzetméter körüli létesítményt.

A Szent István Campus neobarokk épülete. Fotó: Wikipedia

A döntés mögött információink szerint ott van Csányi Sándor, a MATE konzorciumi elnökének támogatása is, kormányoldalon azt remélik, az egyetem fenntartója anyagilag is beszállhat az új intézménybe. Örül az ellenzéki vezetésű Gödöllő is, hogy egy országos intézmény megy hozzájuk, de ők is csak néhány hete hallottak először a készülő döntésről, melynek L. Simon László a gazdája – most már miniszteri biztosként.

Már megint Budapestet büntetik, miután a Természettudományi Múzeumot és a Közlekedésit is Debrecenbe akarták vinni? A legnagyobb ökörség elvinni a Fővárosból a múzeumot?

„Ez úgy hülyeség, ahogy van. Politikailag egyes esetekben még érvényes is lehet ez a kritika, hogy Budapestet megfosztják az intézményeitől, én is kiálltam amellett, hogy a Közlekedésinek Budapesten kell maradnia – amit a jelek szerint mostanra már Lázár János is belátott. De itt egyáltalán nem erről van szó”

– mondta L. Simon László, amikor arról kérdeztük, hogy mi értelme van kivinni a Városligetből a múzeumot az agglomerációba. Szerinte Gödöllőn sokkal jobb helye lesz a Mezőgazdasági Múzeumnak, mint a Városligetben volt, ahol alig mentek be a turisták a kiállításra.

Az elődje kirúgta, az utód megint miniszteri biztossá tette

L. Simon Lászlót másfél éve Dúró Dóra politikai feljelentése után rúgta ki Csák János emberminiszter a Nemzeti Múzeum éléről egy LMBTQ-propagandával megvádolt World Press Photo kiállítás ürügyén. Azóta Csák is bukott, és az utódja, Hankó Balázs, most az egyik leglestrapáltabb országos múzeum elköltöztetésével bízta meg L. Simont. Az agárdi borász-vállalkozó-költő ezzel tér vissza a közéletbe, még ha ez nem is egy iszonyú fajsúlyos pozíció.

L. SImon László, a Mezőgazdasági Múzeum költözésével megbízott miniszteri biztosként a Gödöllői Királyi Kastélyban Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Politikai rehabilitáció a kirúgás után?

„Egyáltalán nem foglalkozom a NER-en belüli helyemmel, a Nemzeti Múzeum vezetése sem politikai feladat volt, ahogy ez sem az. Az eltávolításom hibás miniszteri döntés volt, de már nem foglalkozom a múlttal”

– reagált a felvetésemre L. Simon, és inkább kölcsönös szinergiákról beszélt: a gödöllői egyetemen van már most is egy kis mezőgazdaságigép-gyűjtemény, aztán ott van a királyi kastély, ahová most is évi 200-300 ezren mennek.

Bár L. Simonnak a jelek szerint a gödöllői helyszín melletti döntésben fontos szerepe volt, ugyanez az ötlet már legalább egy évtizede is felmerült. Abban, hogy végül ez a forgatókönyv győzött, az sem lehetett hátrány, hogy a gödöllői Agrártudományi Egyetem, élén a kuratóriumot vezető Csányi Sándorral, intenzíven fejleszt.