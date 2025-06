A bíróságon tudta meg a fiú, hogy az őt 15 évesen megrontó edzője időközben feleségül vette az anyját

14 és 15 éves fiútanítványaival létesített éveken át tartó szexuális kapcsolatot az a kareteedző, akinek az ügyét zárt tárgyaláson kezdte tárgyalni a IV. Kerületi Bíróság. A vádirat szerint F. Márton egy újpesti harcművészeti egyesület vezetőedzőjeként 2015-ben került kapcsolatba egy 14 és egy 15 éves fiútanítványával, akiknek a bizalmába férkőzött, majd éveken keresztül szexuális viszonyt folytatott velük.

A vád eredetileg csak kétrendbeli kiskorú veszélyeztetéséről szólt, de mostanra kiterjesztették, és már szexuális visszaélést is tartalmaz. Az ügyészség öt és fél éves börtönbüntetésre tett indítványt, ha az edző beismerő vallomást tesz - ő azonban egyelőre nem ismerte el bűncselekmény elkövetését. Az előkészítő tárgyaláson nem is tett érdemi vallomást, ezért csak a nyomozás során tett korábbi vallomását olvasták fel.

A Blikk úgy tudja, hogy F. Márton a cselekményeket a vallomásában nem tagadta, azzal védekezik, hogy szerinte a gyerekek beleegyezésével történt minden. A gyerekekkel szembeni visszaélés egészen 2018-ig tartott, amikor a világbajnok karatés megtért, és egy vallási felekezetbe kezdett járni az egyik megrontott fiú édesanyjával. A nő ezután elköltözött a családjától, majd összeköltözött, és feleségül ment a kamaszfiát megrontó edzőhöz. A Blikk tudósítása szerint a karateedző áldozata 2021-ben tett feljelentést az apja támogatásával.

„A sértett számára is újdonság volt, hogy kiderült, az édesanyja már nem csak a vádlott élettársa, hiszen időközben a felesége is lett, és most már ő is kíván vallomást tenni a bíróság előtt. Számomra erősen kérdéses a szavahihetősége és az is, hogy miért nem lett az ügyben meggyanúsítva”

– mondta a Blikknek dr. Pataki János István, a most már 24 éves áldozat ügyvédje. „A sértett kifejezetten rosszul van, ezért is kértem a távolmaradását. Nem képes rá, hogy megbocsásson és nem is szeretne. Azt látom, hogy maradandó károsodást szenvedett, amit a szakvélemények és ambuláns lapok is bizonyítanak” – tette hozzá az ügyvéd.