A Mi Hazánk budapesti elnökének túl sok volt, amit Toroczkai László a 444-nek írt, kilép a pártból

Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke, a párt emlékezetpolitikai kabinetjének vezetője, korábbi országgyűlési képviselőjelölt kilép a pártból, mert nem tudja elfogadni, hogy Toroczkai László szerint „a Mi Hazánk nem akar határmódosítást”.

Na de hogyan jutottunk el idáig?

Egy hónapja sincs, hogy május 30-án – talán mondhatom – kollégám, Urfi Péter írt egy e-mailt Novák Elődnek egy bizonyos Trianon-felvonulással kapcsolatban.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai a Kitörés emléktúrán 2025 februárjában. Fotó: Bankó Gábor/444

A felvonulást a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezte, hogy felhívják a figyelmet egy történelmi lehetőségre, Ukrajna feldarabolására, ami „esélyt adhat a Trianonban szerzett sebek gyógyulására, ha a magyar kormány képes ezt belátni, és mer tenni érte”. „Ennek képviseletét és a tárgyalóasztalhoz vitelét várjuk el a magyar kormánytól, a Külügyminisztériumtól és a magyar diplomáciától” – írták.

Ezen felbuzdulva tette fel a kérdést a 444 újságírója az eseményen felszólaló Novák Elődnek, miszerint mégis milyen konkrét lépéseket várnának a kormánytól most?

Aztán befutott a Mi Hazánk elhatárolódása, amelyet nem is a megszólított Novák Előd, hanem a párt elnöke küldött.

Toroczkai leszögezte: „a Mi Hazánk nem akar határmódosítást, más tehát a programunk, mint a HVIM-nek”.

A párt „az 1991-es ukrajnai népszavazás eredményét akarja érvényesíteni, ami autonómiát biztosítana Kárpátaljának. Ezzel kapcsolatban néhány nappal ezelőtt nyílt levéllel fordultunk Orbán Viktorhoz és Magyar Péterhez is, hogy ezt képviseljék nemzetközi fórumokon is. Egyelőre várjuk a válaszukat”.

Ezután Toroczkai még egyszer hangsúlyozta: „Kérem, hogy a készülő cikkükben mindenképpen írják meg, hogy a Mi Hazánknak és a HVIM-nek ebben a kérdésben más álláspontja van”.

Ez már sok volt Vékony Csongornak, aki szerint a párt cserbenhagyta az elszakított területeken élő magyarokat, Szatmári születése miatt pedig ő ezt már nem tűrhette. Vékony a Gellért-hegyi kereszt előtt felvett videó üzenetében azt is elmondta: kezdettől fogva voltak szituációk, melyeket másként ítélt meg, mint a pártvezetés, de bízott a politikai tapasztalataikban, és küzdött azért, hogy az általa képviselteknek is helye legyen a Mi Hazánkban.

Fotó: YouTube

Szerinte a pártvezetés a kompromisszumok útján jár, és bár ő sok ilyen kompromisszumot hajlandó volt eltűrni, a kereszténységben, az életvédő politikában és a revíziós gondolat életben tartásában nem köthetnek kompromisszumot. A Mi Hazánk pedig szerinte már nem elég revizionista, ezért úgy döntött, kilép a pártból.

Toroczkai 444-nek küldött üzenete a jelek szerint alaposan kiverte a biztosítékot a nemzeti oldalon. A Telex cikkében emlékeztet arra, hogy korábban Budaházy György is felháborodott miatta, ő azt írta, egykor Toroczkai és Novák Előd is akarták a határmódosítást, és nála ez nem is változott. „A régi Toroczkai még a bajtársam volt, az újat már nem tudom hová tenni” – tette hozzá.