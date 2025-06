Tovább drágítja a tankolást a közel-keleti háború, visszatérhetnek a 600 forint fölötti átlagárak

Szombattól 8 forinttal lesz magasabb a 95-ös benzin, 9 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. A szakmai portál szerint az üzemanyagárak az iráni-izraeli háborús konfliktus hatására fognak ismét emelkedni. Tegnap szintén 9 forinttal nőtt a gázolaj, akkor még csak 4 forinttal a benzin nagykerára.

Június elején még átlagosan 586 forintba került egy liter benzin, 581 forintba egy liter gázolaj a benzinkutakon. Ez utóbbinak a nagykereskedelmi azóta több lépcsőben mintegy 30 forinttal emelkedett, ám a benzinkutasok ennek egy részét nem építették be a kiskerárakba. Például a gázolaj már említett, tegnap óta érvényes nagykereskedelmi ára ugyan 9 forinttal magasabb az előző napinál, a benzinkúti átlagár a portál összesítése szerint csak 5 forinttal, 589-ről 594-re nőtt (igaz, az átlagos benzinár viszont nem 4, hanem szintén 5 forinttal emelkedett, 590-ről 595-re).

Így egyelőre csak az jelenthető ki, hogy ha most a nagykereskedelmi ár teljes emelését érvényesítik a kutakon – erre, ahogy írtam, csekély esély van –, akkor a benzin és a gázolaj átlagos literenkénti ára is 600 forint fölé emelkedik. Ez mindkét üzemanyagnál április elején látott szintet jelenthet. A fővárosban és környékén egyébként most 565 és 655,9 forint között van a 95-ös benzin ára a portál adatai szerint, míg a gázolaj ára 562 és 663,9 forint között változik.