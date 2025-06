Amerika iráni nukleáris létesítményeket támadott, Irán az izraeli repteret lövi

„Nagyon sikeres támadást hajtottunk végre a három iráni nukleáris létesítmény ellen” – posztolta a Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Ezzel az Egyesült Államok lényegében beszállt izraeli-iráni konfliktusba. Azt elnök azt írta, az amerikai gépek mostanra már Irán légterén kívül vannak, és hogy „most eljött a béke ideje”.

Fotó: The White House/X

Az elnök rövid tévébeszédet is mondott hajnalban. Azt mondta, a támadás célja Irán legfontosabb nukleáris létesítményeinek elpusztítása volt, hogy ezzel megszüntessék Irán nukleáris fenyegetést. „Ma jelenthetem a világnak, a csapások látványos katonai sikert hoztak” – mondta.

Hozzátette azt is, hogy „Iránnak, a Közel-Kelet zsarnokának most már békét kell kötnie”, különben az Egyesült Államok újra lecsaphat, akár nagyobb mértékben, mint most. Beszédében gratulált az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahunak, és azt mondta, csapatban dolgoztak együtt a támadáson.

