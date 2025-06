Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi-szoros lezárását, kilőhetnek az olajárak

Irán parlamentje megszavazta a létfontosságú Hormuzi-szoros hajózási csatorna lezárását, válaszul az Irán elleni amerikai támadásra. Bár Iránban a parlament határozata nem kötelező erejű, a döntés az olajárak meredek emelkedésétől és globális recessziótól való félelmeket váltott ki.

Az olajárak már eleve megugrottak a múlt héten, miután Izrael megtámadta Iránt, Donald Trump döntése azonban olyan eseményláncolatot indított el, amely elemzők szerint jelentősen tovább emelheti az árakat.

A világ olajfogyasztásának ötöde a Hormuzi-szoroson keresztül halad, amely a Perzsa-öböl kivezető kapuja. A Reuters felhívja a figyelmet, hogy a szavazás nem kötelező érvényű, mert a végső döntés Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa kezében van. A Guardian által megkérdezett szakértők ennek ellenére már most az olajárak további növekedését várják, és még egy iráni válaszcsapás hiányában is valószínűnek tartják, hogy a piacok magasabb geopolitikai kockázati prémiumot áraznak be.

Az Iszlám Forradalmi Gárda egyik gyorshajója a Perzsa-öböl mentén hajózik Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Iráni tisztviselők korábban már kijelentették, hogy lezárnák a szorost, ha Teherán érdekei veszélybe kerülnének. A tartós lezárás hatalmas láncreakciót válthat ki a globális gazdaságban. Egy olajár-sokk magas inflációs időszakot kockáztat, mivel az autósok többet fizetnének a benzinért, és az áruszállítás költségei az egekbe szöknek.

Más elemzők szerint azonban nem valószínű, hogy hosszú távon fennakadások lesznek a tengeri szállításban, mivel Irán olajexportjának nagy része Kínába a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik.

A Brent nyersolaj hordónkénti ára pénteken 77,01 dolláron zárt, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) jegyzése pedig 73,84 dollár volt. Ha az olajárak 130 dollárra emelkednének (mint azt például a JP Morgan elemzői feltételezik), az meghaladná az Oroszország Ukrajna elleni inváziója utáni szintet. A Brent nyersolaj történelmi csúcsa 147,50 dollár volt, amit 2008 júliusában ért el, közvetlenül azelőtt, hogy a globális pénzügyi válság miatt az árak zuhantak.

(via The Guardian)