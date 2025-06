Orbán Balázs pár órával az amerikai támadás után kiírta az X-re, hogy az America First külpolitikával összhangban erősítjük a magyar-amerikai kapcsolatokat

Orbán Balázs sokatmondó üzenetet küldött az X-en. Feltöltötte a Richard Grenell-lel, Donald Trump különleges missziókért felelős megbízottjával készített közös képét, amit a Facebookra már szombaton kirakott. A kép azért volt sokat mondó, mert a vasárnap hajnali, Irán elleni amerikai támadás után új kontextusba került a mellé írt szöveg.

„A mai kiszámíthatatlan világban létfontosságú a szövetségesek közötti szoros együttműködés. Magyarország és az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy különböző területeken erősítsék kapcsolataikat – összhangban az America First és a Magyarország Első külpolitikával.”

Orbán reggel háromnegyed 8-kor töltötte fel a képet, nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Ebben a kontextusban könnyen lehet úgy értelmezni, hogy Orbán posztja az amerikai támadás melletti kiállás is volt.

Ez azért is érdekes, mert a magyar kormány politikusai még órákkal a támadás után is látványosan hallgattak. Szijjártó Péter csak 12 órakor szólalt meg, Orbán Viktor miniszterelnök vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonban továbbra is csendben maradtak. A támadással kapcsolatban ráadásul Szijjártó sem foglalt állást, csak arra kérte a Közel-Keleten tartózkodó magyarokat, hogy regisztráljanak a konzuli védelemre.

Richard Grenell egyébként Magyarországhoz is kötődik. Április óta ugyanis tagja a 4iG tanácsadótestületének. A 4iG a kormány zászlóshajója, a Jászai Gellért vezette cég a távközlési szektor mellett már az űriparban is tevékenykedik, nemrég pedig a magyar hadiipar kulcscégeit is megszerezte a magyar államtól.

Grenell igazi keményvonalas trumpista politikus. A Financial Times szerint személyesen lobbizott a román külügyminiszternél, hogy engedjék szabadon a nőgyülőlő Tate fivéreket, és az egyik forrása annak a trumpista elméletnek, hogy a USAID csak szélsőbaloldali szervezeteket támogatott külföldön.

Vállaltan meleg politikusként ugyanakkor egyszer beleszállt Kövér Lászlóba. Még berlini nagykövetként azt mondta, „a magyar országház elnöke a pedofíliához hasonlította a melegházasság kérdését. Ez elfogadhatatlan és visszalépést jelent az LGBTQ-jogok ügyében Európában”.