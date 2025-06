Trump: Az Egyesült Államok sikeres támadást hajtott végre iráni nukleáris létesítmények ellen

Cikkünk frissül...

„Nagyon sikeres támadást hajtottunk végre a három iráni nukleáris létesítmény ellen” – posztolta a Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Ezzel az Egyesült Államok lényegében beszállt izraeli-iráni konfliktusba. Azt elnök azt írta, az amerikai gépek mostanra már Irán légterén kívül vannak, és hogy „most eljött a béke ideje”.

Trump bejelenti a támadást. Fotó: CARLOS BARRIA/AFP

Az elnök rövid tévébeszédet is mondott hajnalban. Azt mondta, a támadás célja Irán legfontosabb nukleáris létesítményeinek elpusztítása volt, hogy ezzel megszüntessék Irán nukleáris fenyegetést. „Ma jelenthetem a világnak, a csapások látványos katonai sikert hoztak” – mondta.

Fotó: The White House/X

Hozzátette azt is, hogy „Iránnak, a Közel-Kelet zsarnokának most már békét kell kötnie”, különben az Egyesült Államok újra lecsaphat, akár nagyobb mértékben, mint most. Beszédében gratulált az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahunak, és azt mondta, csapatban dolgoztak együtt a támadáson.

Reakciók

Irán külügyminisztere felháborítónak nevezte az amerikai csapásokat, és elítélte őket. Az iráni oldal megerősítette, hogy valóban a Trump által említett három helyszínt érték a támadások.

Abbász Aragcsi külügyminiszter azt írta, Irán „minden lehetőséget fenntart szuverenitásának megvédésére”. Aragcsi szerint az ENSZ minden tagját fel kell, hogy rázza „ez a rendkívül veszélyes, törvénytelen és bűnös magatartás” – idézte a BBC. Argacsi szerint az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) tagjaként súlyosan megsértette az ENSZ alapokmányát.

Irán az ENSZ BT rendkívüli ülését kérvényezte, illetve hogy a szervezet ítélje el az amerikai csapásokat. Irán ENSZ-nagykövete, Amir Saeid Iravani „a regionális béke és biztonság elleni súlyos fenyegetésként” értékelte a támadást.

A célpontok

Trump azt mondta, három kulcsfontosságú helyszínt támadtak: Fordót, Iszfahánt és Natanzt. Az iráni atomprogram egyik legfontosabb helyszíne Fordo, ahol jóval a föld alatt, a hegyekben dúsítanak uránt. A helyszínről nem sokat tudni, Izrael által évekkel korábban ellopott iratok alapján megy a tippelgetés a Kom városa környékén található létesítményről.

Izrael Irán elleni támadása ennek kiiktatása nélkül nem igazán érhetett volna cél, azonban olyan fegyverrel, amely képes volt megsemmisíteni Izrael nem rendelkezett. Trump többször is elismételte, hogy a mostanihoz hasonló támadást az amerikai hadseregen kívül egyik sem tudott volna végrehajtani.

Natanz a fővárostól délre található, itt Fordónál kevésbé mélyebben zajlik az urándúsítás. Elemzések szerint itt fejleszthetik és szerelik össze az urándúsításhoz szükséges centrifugákat, amelyekkel nukleáris üzemanyagot készítenek az uránból.

Iszfahánban, az ország közepén található az ország legnagyobb nukleáris kutatási központja. A létesítményt Kína támogatásával építettek 1984-ben, több mint háromezer dolgozhat ott, vélhetőleg ez az iráni atomprogram központja.