A legrangosabb kutatások vezetői tiltakoznak Orbánnál a kutatói hálózat szétzilálása ellen

A legrangosabb magyar és európai kutatási pályázatok vezetői írtak levelet Orbán Viktornak, hogy együtt tiltakozzanak a miniszterelnöknél a HUN-REN kutatóhálózat szétszedése ellen.

A héten döntöttek arról, hogy a magyar tudományos élet legfontosabb intézményhálózatáról leválasztják a humán tudományágakat képviselő négy nagy kutató intézetet. Bár korábban többször is azt ígérték, hogy a kutatóhálózat egyben marad azután is, hogy széleskörű tiltakozások dacára azt 2019-ben leválasztották a Magyar Tudományos Akadémiáról, a kutatók akaratát semmibe véve azt mégis szétszedik, és a négy intézetet a szintén rossz anyagi helyzetben lévő ELTE-nek adják át. Az előzmény, hogy az elmúlt hetekben újabb kormányközeli hecckampány indult az MTA, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok ellen.

Az átvételt formálisan az ELTE kezdeményezte, valójában azonban, mint arról itt részletesebben is írtunk, az egész a kormány döntése volt. A leválasztás ellen az 1200 kutatót alkalmazó négy intézet dolgozói 90 százalékos arányban szavaztak nemmel, az MTA vezetése is tiltakozott, de a HUN-REN vezetése ezt semmibe vette: a kutatóhálózat irányító testülete pénteken megszavazta, hogy átadják a négy intézetet. A döntés után tiltakozásul az IT három tagja, Ádám Veronika, Bollobás Enikő és Kovács Melinda lemondott a pozíciójáról.

Tudomásunk szerint mindez egy botrányos ülés után történt, ahol az egyik IT-tagra az ülés közben gyakoroltak nyomást a munkahelyéről, hogy változtassa meg a döntését.

A négy kutatóintézet (Bölcsészettudományi, Társadalomtudományi, Nyelvtudományi és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) tervezett leválasztása ellen vasárnap este a Lendület- és ERC-kutatócsoport-vezetők közül is nyolcvanan tiltakoztak. Ők azoknak a nagy magyar kutatásoknak a vezetői, akik az elmúlt években nyertek el állami és európai uniós támogatást a kutatásaikhoz.

Az MTA kutatóhálózatának elvétele elleni kutatói tiltakozás 2019-ben. Újra aktuális. Fotó: Rényi Pál Dániel

Ők most Orbán Viktornak címezték azt a nyílt levelet, melyben azt írják, hogy mély aggodalommal figyelik a humán tudományokkal foglalkozó négy HUN-REN kutatóközpont (BTK, NYTK, KRTK, TK) ELTE-hez történő csatolásának előkészületeit.

„Meggyőződésünk, hogy ez a lépés súlyosan sértené a Széchenyi István által 200 éve alapított Magyar Tudományos Akadémiától 2019-ben elcsatolt kutatóhálózat versenyképességét, teljesítményét és integritását. Éppen azokat a nemzeti kultúra megőrzését célzó kutatásokat sodorná veszélybe, amelyek ápolására az MTA-t egykor létrehozták”

- áll a levélben, mely így folytatódik:

„A szakmai előkészítés és nyilvános hatástanulmányok elmaradása veszélyeztetné a tudományos munka stabilitását, és hosszú távon gyengítené a magyar tudományos élet nemzetközileg is kiemelkedő intézményét, a HUN-REN kutatóhálózat egészét. Ez a sietve végrehajtott lépés emellett súlyosan sértené a legrangosabb magyar egyetem, az ELTE intézményi önállóságát és a hazai tudományos élet szabadságát. A kutatóintézetek betagozása nemcsak a humán tudományok integritását veszélyezteti, hanem az egyetem nemzetközi megítélését is rontja a mindennapokba behozott új konfliktusokkal. Az ELTE és a kutatóintézetek forráshiánya külön-külön is súlyos; összefonódásuk nem oldja meg, csak elmélyíti ezeket a gondokat.”

A döntést a kutatásvezetők abszurdnak nevezik, és követelik a kutatóhálózat egyben maradását:

„Korábban a HUN-REN vezetői többször is nyilvánosan elköteleződtek a hálózat egységének megőrzése mellett. A kutatók több fórumon jelezték a HUN-REN Irányító Testületének ülése előtt érvekkel alátámasztva a döntés abszurditását. Emiatt követeljük a HUN-REN kutatóhálózat egyben tartását, a döntések előtti szakmai előkészítés lefolytatását, az ELTE közösségének bevonását és a szükséges hatástanulmányok elkészítését.”

Az Orbánnak írt tiltakozó levél teljes terjedelmében és az eddigi aláírók névsora itt olvasható.