Jogos is volt meg nem is a látványosan elfogott ukrán kém kitoloncolása

Visszajöhet Magyarországra a májusban kémkedés gyanúja miatt látványosan elfogott és kitoloncolt ukrán, de új idegenrendészeti eljárás indul vele szemben – írja a Blikk. A bíróság ugyan megsemmisítette a kitoloncolási határozatot, de csak azért, mert szerinte hagyni kellett volna, hogy a férfi önként távozzon Oroszországba.

A budapesten elfogott Sz.A.

Sz. A. ügyvédje az mondta a lapnak, hogy a bíróság is nemzetbiztonsági kockázatnak tartotta ügyfelének magyarországi tartózkodását. „A bíró ugyanis úgy látta, hogy nem kellett volna azonnal kitoloncolni Sz. A.-t Ukrajnába, hanem hagyni kellett volna, hogy önként távozzon Oroszországba” – mondta.

A férfi ugyanis nemcsak ukrán, de orosz állampolgár is, ami annak köszönhető, hogy a Krímből származik, ami jelenleg orosz megszállás alatt áll – tehát orosz állampolgárnak is számít. Sz. A. ügyvédje szerint pedig a férfi nem a háború sújtotta Ukrajnába akart menni (ahonnan több katonai behívót is kapott, melyekre nem válaszolt), hanem orosz útlevelével Oroszországba távozott volna.

Az exdiplomata

A férfit május 9-én a TEK kommandósai és rendőrök fogták el egy látványos akció keretein belül a Ferenciek terén, amit a kormány Facebookra is kiposztolt. Az akcióra azután került sor, hogy az ukrán szolgálatok közölték, magyar katonai kémhálózatot lepleztek le Kárpátalján. Az ukránok szerint a magyar kémek a régió sebezhetőségét, valamint azt vizsgálták, mit szólnának helyben, ha magyar csapatok lépnének a régióba.

„A középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Az érintett munkáját korábban diplomáciai fedésben végezte, azonban hivatalos státusza mára megszűnt” – írta a kormány a kémkedéssel vádolt Sz. A. elfogásáról készült videóban.

Sz. A. még a 2010-es években Ukrajna budapesti nagykövetségének a diplomatája volt, de már jó ideje nem diplomata státuszban tartózkodott Magyarországon. Sz. A-t már exdiplomataként illegális hírszerzőként detektálta a magyar elhárítás. Felesége egy budapesti ukrán étterem társtulajdonosa.

A jelenleg Munkácson tartózkodó férfi a mostani döntés értelmében visszatérhet Budapestre, ahol hosszú éveken keresztül építette egzisztenciáját, azonban most újabb intézkedésnek nézhet elébe, ahol már alapvetésként kezelheti, hogy a bíróság is nemzetbiztonsági kockázatként tekint rá.