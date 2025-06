Mészáros Lőrinc első milliárdjának rejtélyes története

Mészáros Lőrinc szívesen hivatkozik arra, hogy ő már a Fidesz 2010-es győzelme előtt milliárdos lett.

Ez így nem igaz.

A cégének valódi felemelkedésében Mészáros szerint a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye mellett a Fidesz gazdasági hátországát működtető Simicska Lajos is szerepet játszott.

És bár Mészáros nem árulja el az első milliárdja történetét, az időben éppen egybeesik a felcsúti fociakadémia első nagy építkezéseivel.

Olyan tempóban gyarapodik a Mészáros Lőrinc nevén lévő vagyon, köröket verve a magyar gazdaság gyászos teljesítményére, hogy azt már évről évre is csak bámulva lehet követni. Simán lehetne tippjátékot szervezni rá, hogy egyetlen év alatt hány százalékkal nő Mészáros vagyona, most 44 százalékkal lehetett volna nyerni. De ugyanúgy csak tippelni lehet arra is, hogyan lett meg Mészáros - saját számítása szerinti - első milliárdja a most meglévő 1 422-ből. Azt ugyanis gondosan homályban tartják.

A siker három összetevője

Mészáros Lőrinc kevés és egyre ritkább megszólalása szinte kivétel nélkül emlékezetes. 2014-ben a Heti Válasznak adott interjúban ő maga írta le sikerének szentháromságát:

„Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye, de én soha nem privatizáltam, nem nyúltam le semmit, mindent a munkámmal és az eszemmel szereztem meg. Ráadásul öt éve, a szocialista kormányzás alatt jutottam olyan beruházáshoz, melynek révén nagyságrendekkel növelhettem a vállalkozásaimat. Nem kell magyarázkodnom, mindenhez törvényesen jutottam hozzá”.

Bár a siker személyes hármas receptjét kihagyva, de Mészáros részben ehhez nyúlt vissza, amikor június elején egy semmiből jött, Magyar Péternek címzett levélben közölte: „Szeretnék segíteni, egészen pontosan 2009 óta vagyok milliárdos, amikor még a Fidesz ellenzékben volt”.

Hiába állította Mészáros, 2009-ben a klasszikus értelemben nem volt milliárdos. Ahogy arról már írtunk, a Mészáros és Mészáros nevű Kft.-jéből a felcsúti üzletember abban az évben mindössze 9 milliós osztalékot vett ki. Saját vagyonáról csak évekkel később, polgármesterként kellett nyilatkoznia. Az első vagyonnyilatkozata a 2011-es évről szólt, ekkor is csak 21 millió forint megtakarítást tüntetett fel, 12,4 millió forintos jövedelem mellett. Mészárosnak voltak ugyan régebbről földjei is, de pont 2009-ben nagy áttörés nem volt az ingatlangyűjtésében sem.

Ami valóban elérte a milliárdot 2009-ben, az a Mészáros és Mészáros Kft. teljes éves árbevétele volt. Miközben ez messze nem jelenti azt, hogy a cég felét birtokoló Mészáros milliárdossá vált már ekkor (a másik tulajdonos Mészáros akkori felesége volt), de az már érdekes kérdés, hogy mi tornázta fel a cég árbevételét a 2008-as 100 millióról a következő évben majdnem a tízszeresére.

Lehet, hogy nem elég alaposan kerestük, de nem találtunk olyan Mészáros nyilatkozatot, ahol az egykori gázszerelő elárulja, hogy konkrétan minek köszönhette a 2009-es szintlépést. A Partizán Mészárosról szóló, kétrészes portréjában sem volt erről szó.

Mészáros egy 2017-es, a Demokratának adott interjúban a kezdetekről azt mesélte, hogy „1991 óta vagyok vállalkozó. Körülbelül 2004-2005-ig a gáziparban tevékenykedtünk. Elsősorban települési gázhálózatokat építettünk, negyven-ötven főt foglalkoztattam. Több céggel együttműködve szinte az egész régióban mi építettük a gázhálózatokat, illetve a belső gázhálózatokat is, alvállalkozókon keresztül. Azonban rájöttem, hogy ez egy szűk kör, tovább kell lépnünk. Ráálltunk a nagyobb közműépítésekre is. Az árbevételünk 2008-ban megközelítette az egymilliárd forintot”.

Nem igaz, hogy 2008-ban már megközelítette az egymilliárd forint Mészáros cégének a bevétele, egy nagyságrendet tévedett, 100 millió forintról volt szó. Ami persze így is szép a 2007-es mélyponthoz, az 1,8 millióhoz képest. Mészáros ugyanis azt nem említette, hogy majdnem csődbe mentek. Ahogy az akkor még újságként működő Origo Valóra váltja Orbán álmait Felcsút hallgatag ura című cikkéből kiderült, Mészároséknak 2007-ben már alig volt bevételük, a cég veszteséges lett, pedig korábban több mint tízmilliós nagyságrendű eredményt is el tudott érni, és a helyiek szerint akkoriban futotta saját építkezésére, drágább kocsira.

De 2009-re - amikor a gazdasági válság és az őszödi beszéd pusztító hatása miatt már mindenki tudta, hogy kormányváltás jön - már valóban összejött a megközelítőleg egymilliárd.

A cég maga amúgy nem túl szószátyár a fejlődés e fontos szakaszának elmesélésében, annyit írnak a honlapjukon, hogy „2009-től a közműépítés és az útépítés is bekerült a portfoliónkba”.

Lajos segítsége

Ugyanebben a 2017-es Demokratának adott interjúban Mészáros a siker korábbi hármas receptjét megtoldotta még egy összetevővel: elismerte, hogy a szintlépéshez a Fidesz hátországát több mint 10 évig irányító Simicska Lajos segítségére volt szüksége.

„Lajost tíz-tizenkét éve ismerem, jó a kapcsolatunk, bár ez az utóbbi időszakban fellazult, nem nagyon találkoztunk.” (Két évvel voltunk ekkor a látványos Orbán-Simicska szakítás, vagyis a G-nap után, ezt írta le ilyen finoman Mészáros.)

„Nem titok, gazdaságilag is együttműködtünk, régebben sok pályázaton indultunk együtt a Közgéppel. Pályám során úgy tapasztaltam, hogy egy vidéki vállalkozó az egymilliárdos árbevételt helyben, a szűkebb környezetében is el tudja érni, de hogy feljebb lépjen és nagyvállalkozóvá váljon, ahhoz jelentősebb munkákat kell vállalni. Lajos sokat segített abban, hogy nagyvállalkozó legyek.

– Mit jelentett ez a segítség?

– Elsősorban azt, hogy fővállalkozói partnerként vagy alvállalkozóként közösen vállalhattunk el nagyobb munkákat a Közgéppel. De arra is volt példa, hogy ha egy fejlesztéshez pénzre volt szükségünk, adott kölcsön, amit természetesen az utolsó fillérig visszafizettem. Az ő segítsége nélkül talán nem jutottam volna idáig. Hozzáteszem, másokkal is dolgoztunk együtt, és akkor is jól működtek a cégeink, amikor a Fidesz nem volt kormányon.”

A Közbeszerzési Értesítő szerint ugyanakkor a Mészáros és Mészáros első közbeszerzési győzelme 2011-es, és akkor is még csak becsatlakoztak a konzorciumvezető Colas-Alterra mellé.

Hogy a leírt szövegben szépen fésült mondatok hogyan hangozhattak el a valóságban, ahhoz jó kapaszkodót ad ez a videó, amit még 2016-ben készítettünk Mészárossal.

Felcsút: kis hely, nagy játék

Van ugyanakkor olyan terület, ahol valóban látványosan ott sertepertélt Mészáros már 2010 előtt is. Ez pedig a felcsúti focibirodalom, ami már bőven 2010 előtt elkezdett látványosan kiemelkedni a szántóföldből.