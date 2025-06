Putyin elítélte az amerikai légicsapásokat mint „provokálatlan agressziót”

Vlagyimir Putyin elítélte az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásait, amikor az iráni külügyminiszterrel, Abbasz Aragcsival találkozott a Kremlben – közölte a Kreml hétfőn. Putyin a találkozón többek között arról beszélt, hogy Moszkva és Teherán „régi, jó és megbízható kapcsolatokat” ápol, és hogy Oroszország „mindent megtesz, hogy segítse az iráni népet” – írja a Novaja Gazetta.

Vlagyimir Putyin és Abbász Aragcsi Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

„Az Irán elleni teljesen provokálatlan agressziónak semmi alapja és semmiféle igazolása nincs” – mondta a találkozón Putyin.

Emellett hozzátette, hogy Oroszország álláspontját vasárnap már az orosz külügyminisztérium is világossá tette, amikor külön közleményében elítélte az amerikai támadásokat, mondván: Washington „felelőtlen döntése, hogy egy szuverén állam területét rakéta- és bombacsapásoknak veti alá, bármilyen érveket is hoznak fel, súlyosan sérti a nemzetközi jogot”.

A támadást Aragcsi is teljes mértékben jogellenesnek nevezte hozzátéve, hogy ezek megsértik a nemzetközi szabályokat és normákat. „A szuverenitásunkat és hazánkat védelmezzük” – mondta az iráni külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök még vasárnap hajnalban írta ki a Truth Social oldalára, hogy „nagyon sikeres támadást hajtottunk végre a három iráni nukleáris létesítmény ellen”. Ezzel az Egyesült Államok pedig lényegében beszállt az izraeli-iráni konfliktusba.

Trump ezt követően rövid tévébeszédet is mondott vasárnap hajnalban. Azt mondta, a támadás célja Irán legfontosabb nukleáris létesítményeinek elpusztítása volt, hogy ezzel megszüntessék Irán nukleáris fenyegetést. „Ma jelenthetem a világnak, a csapások látványos katonai sikert hoztak” – mondta. Hozzátette azt is, hogy „Iránnak, a Közel-Kelet zsarnokának most már békét kell kötnie”, különben az Egyesült Államok újra lecsaphat, akár nagyobb mértékben, mint most. Beszédében gratulált az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahunak, és azt mondta, csapatban dolgoztak együtt a támadáson.