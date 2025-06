Szerbia leállította a teljes fegyverexportját

Szerbia leállította teljes fegyverexportját, és csak a saját kaszárnyáknak szállít fegyvereket – közölte Aleksandar Vučić a vezérkar ülése után.

A szerb államfő arra az újságírói kérdésre válaszolt ezzel, hogy Belgrád Izrael mellé állt-e az izraeli–iráni konfliktusban azzal, hogy Izraelnek szállít fegyvereket. Vučić közölte, hogy Szerbia senkinek sem szállít semmit, teljesen leállította a fegyverexportot, és nagyon különleges döntésnek kell születnie ahhoz, hogy ez megváltozzon, de mindig Szerbia érdekeit fogják szem előtt tartani.

Vučić emlékeztetett arra, hogy a Hamász Izrael elleni 2023. október 7-i támadása után úgy döntött, fegyvereket ad el Izraelnek, de most más a helyzet. „Mi most szó szerint mindent leállítottunk, csak a saját hadseregünknek szállítunk” – mondta. Az államfő arra is reagált, hogy többször bírálták Szerbiát azért, mert bizonyos országoknak szállított fegyvereket. „Kik a megengedett végleges felhasználók? (…) Nem lehet Ázsiába, nem lehet Afrikába, nem lehet Európába, nem lehet Amerikába. Akkor mit akarnak, hogy az Antarktiszra szállítsunk?” – kérdezte. „Mivel azt láthattuk, hogy a fegyver és a lőszer megjelent Ukrajnában, megjelent mindkét oldalon, mindkét fél panaszkodott. Hogy valamin változtassunk, csak azt lehetett tenni, hogy azt mondom, minden lőszert csak a saját kaszárnyáink kaphatnak meg” – mondta.

Aleksandar Vučić egy nacionalista ünnepen 2023. szeptember 14-én. Fotó: Sasa Dordevic/Anadolu via AFP

Vučić azt is közölte, hogy Szerbia szeretné, ha a Közel-Keleten béke uralkodna. „Számunkra Izrael és Irán is baráti állam” – mondta.

Az orosz hírszerzés panasza

Növelik az Ukrajnába irányuló hadiipari termékek exportját a szerb hadiipari vállalatok kerülő úton, elsősorban Csehország és Bulgária érintésével – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

A SZVR-hez eljutott értesülések szerint az ukrán katonaság nagyon hálás a szerb fegyver- és lőszergyártóknak az ukrán fegyveres erők harcképessége fenntartásához nyújtott hozzájárulásukért. Kijevben megjegyezték, hogy Szerbia hadiipari vállalatai annak ellenére, hogy Moszkva egyre nagyobb nyomást gyakorol Belgrádra, növelik a „kollektív Nyugat” és Oroszország közötti konfliktusövezetbe irányuló katonai termékek exportját, és ez nagyrészt közvetett szállítási rendszerek alkalmazásával vált lehetővé.

Az SZVR szerint az érintett szerb hadiipari cégek főként nehéz-, nagy hatótávolságú fegyverekhez gyártanak lőszert. Ezeket teljes alkatrészkészletként NATO-országokba szállítják összeszerelésre. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy Ukrajna „már nem szerb katonai termékeket” kapjon, hanem más országok, elsősorban Csehország és Bulgária fegyvergyáraiban összeszerelt termékeket.

„Az utóbbi időben a valjevói Krusik gyár többször nagy tételben szállított a cseh Polické Strojírni vállalatnak Grad sorozatvetőkhöz való 122 mm-es rakéták összeszereléséhez szükséges alkatrészeket. A loznicai Eling védelmi vállalat a bolgár EMKO cégnek küldött készleteket ugyanilyen rakéták, valamint 120 mm-es aknák gyártásához” – állt a szövegben.

Az orosz szolgálat megjegyezte, hogy a szerb gyártók jól tudják, kik a termékek valódi felhasználói, és hogy rakétáik és lövedékeik orosz katonákat és civileket fognak megölni. Május végén az SZVR arról számolt be, hogy a szerb védelmi vállalatok a Belgrád által kinyilvánított semlegesség ellenére folytatják a lőszer szállítását Ukrajnába. Közöttük volt a Yugoimport SDPR, a Zenitprom, a Krusik, a Sofag, a Reyer DTI, a Sloboda, a Prvi Partizan és mások. A cégek álcázásként hamis végfelhasználói és közvetítői tanúsítványokat használtak. Az utóbbiak között volt a NATO-tag Csehország, Lengyelország és Bulgária, valamint több afrikai állam. (MTI)