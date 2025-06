Az iráni konfliktus nem várt hatása: megváltoztatták Jeff Bezos velencei esküvőjének helyszínét

Az iráni konfliktus miatt Velence városközpontjából egy kijjebb található helyszínre tették át Jeff Bezos esküvőjét. A milliárdos az eredeti tervek szerint a Scuola Grande della Misericordia palotában házasodott volna, de a rendezvényt áthelyezték az Arsenale egykori hajógyár területére, mert az jobban védhető.

Az új helyszín azért is szerencsésebb a helyi hatóságoknak, mert az esküvő így kevésbé zavarja a velencei lakosokat. A helyiek hetek óta tiltakoznak a rendezvény ellen. A Greenpeace és az Everyone Hates Elon (Mindenki gyűlöli Elont) nevű brit szervezet aktivistái például a Szent Márk tér közepén terítettek ki egy négyszáz négyzetméteres transzparenst, „Ha ki tudod bérelni Velencét az esküvődre, akkor adót is tudsz fizetni” felirattal.

A 61 éves Jeff Bezos és az 55 éves Lauren Sánchez esküvője csütörtöktől egészen vasárnapig tart. A rendezvény költségét tizenöt millió euróra becsülik. A vőlegény és a menyasszony a Koru nevű, százharminc méteres jachttal és a milliárdos helikopterét szállító Abeonával érkezik meg a lagúnákra, de biztonsági okokból a luxushajók nem horgonyozhatnak le a központi csatornákon.

Jeff Bezps és Lauren Sánchez Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Az esküvőre várt vendégek további luxushajókkal és csaknem kilencven magánrepülőgéppel közelítik meg Velencét. A kétszáz meghívott listáján szerepel többek között Lady Gaga, Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Elton John, Shakira és Ivanka Trump is.

Bezos bejelentette, hogy a Velencét felforgató esküvő miatt kárpótlásként egymillió dollárral támogat egy helyi egyetemek és tudományos központok kutatásait finanszírozó szervezetet. (via MTI)