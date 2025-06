Donald Trump azt állítja, Izrael és Irán tűzszünetet kötött

Az amerikai elnök a Truth Social csatornáján jelentette be, hogy megszületett a tűzszüneti megállapodás, ami véget vet a „12 napos háborúnak” Irán és Izrael között. Trump szerint a háborúban álló felek teljes egyetértésre jutottak, amelynek értelmében teljes és átfogó tűzszünet lép életbe. Ez washingtoni idő szerint kedd 0 órától (vagyis nagyjából a cikkünk megjelenésekor) két lépésben lép életbe: először Irán szünteti be a harcot, majd Izrael is lezárja a műveletét.

Izrael részéről azonban nem érkezett megerősítés, az izraeli hadsereg pedig azt közölte, hogy kedden a kora reggeli órákban több rakétasorozatot indítottak Iránból Izrael felé. Az egyik támadás során egy lakóházat is eltaláltak Beer-Shevában, a becsapódást a Times of Israel egyik tudósítója vette videóra.

Annak ellenére, hogy Irán újabb rakétatámadásokat indít Izrael felé, az iráni állami tévében bejelentették a tűzszünetet, mondván, hogy azt rákényszerítették Izraelre, miután Irán „sikeresen” megtámadta az amerikai bázist Katarban. A felolvasott közlemény szerint Trump „könyörgött” a tűzszünetért.

Izrael egyelőre nem fogadta el nyilvánosan a tűzszünetet. (BBC, The Guardian)