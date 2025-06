FÚRJON, BÉBI ÚR, FÚRJON!!!

Üdv a harmadfokú hőségriasztás első napján, már locsolási tilalmat rendeltek el Érden, Tárnokon és Törökbálinton, és ne feledjük: fokozott folyadékbevitel! Ez újra a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele. (Itt lehet válogatni a hírleveleink közül.)

IRÁN

Hámenei ajatollah fenyegetése után tovább eszkalálódik az iráni konfliktus, ezúttal Izrael támadta meg a Fordo nukleáris létesítményt, és az irániak már Katart lövik. Nő az olajár, de hogy mennyivel fog, az az ajatollahon és Trump posztolási kedvén is múlik. „FÚRJ, BABY, FÚRJ!!! És úgy értem, MOST AZONNAL!!!” – posztolta az amerikai elnök. Drágul is a benzin.

Donald Trump és J. D. Vance a Situation Roomban június 21-én. Fotó: Fehér Ház/AFP

Így készítette elő a színfalak mögött, majd hajtotta végre mindenki meglepetésére az iráni csapásokat Amerika.

OROSZORSZÁG

Vlagyimir Putyin találkozott az iráni külügyminiszterrel, és „teljesen kiprovokálatlan” agressziónak nevezte az Irán elleni csapásokat.

Vlagyimir Putyin és Abbász Aragcsi a Kremlben Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Az oroszok vasárnap éjjel 368 repülő eszközt lőttek ki Ukrajnára.

Négy év után szabadulhatott oroszországi őrizetéből a Szabad Európa munkatársa.

Szerbia leállította a teljes fegyverexportját.

NER

Ilyet is rég láttunk: egy államtitkár egy ellenzéki képviselővel vitázott az egészségügyről a tévében, Kulja András és Takács Péter hazugozta egymást az ATV-ben.

Balról jobbra: Takács Péter, Rónai Egon és Kulja András az Egyenes Beszédben 2025. június 23-án. Fotó: ATV

Az e heti NATO-csúcs elé időzítve tette közzé 25 országban végzett kutatását az amerikai Pew Research Center: egyetlen év alatt nagyon megszerették Putyint a fideszes magyarok, a NATO-ról a magyarok kétharmadának jó a véleménye, és javult Zelenszkij megítélése is tavalyhoz képest.

Közös nyilatkozatban állt ki 33 nagykövetség a Budapest Pride mellett, az USA nincs az aláírók között. Karácsony Gergely szerint nincs olyan jogszabály ami alapján a Pride résztvevőit büntetni lehetne, senkinek semmi oka rá, hogy ne érezze magát biztonságban.

Jogos is volt meg nem is a látványosan elfogott ukrán kém kitoloncolása: a bíróság szerint valóban nemzetbiztonsági kockázatnak számít a férfi, de nem lett volna szabad Ukrajnába küldeni, ha ő magától ment volna Oroszországba.

Vitézy Dávid javaslatára a főváros kész a BudapestGO-ba integrálni a leállított Vonatinfó szolgáltatásait, ha a MÁV átadja az adatokat. Szerinte az utasok és a vasutasok érdekében is egyetlen helyes döntése maradt Lázár Jánosnak: bocsánatot kérni, majd lemondani.

Magyar Péter újabb országjárásra indul: az akció a július 12-ei Tisza-kongresszus után kezdődik, és október 23-ig tart majd.

Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb EU-s szankciós csomag elfogadását.

Balásy Gyula arról osztotta az észt LinkedInen, hogy mennyire inspiráló, ha valaki nem akar megfelelni.

A BME is áttér magánegyetemi működési modellre.

BELFÖLD

Kilián Nándor vezérőrnaggyal, a kecskeméti repülőbázis volt parancsnokával beszélgettünk az ukrajnai háború tapasztalatairól, a magyar vadászpilótákról, fiatalításról és arról, hogyan hat a gyakori vezetőváltás a honvédség állományára.

Kilián Nándor vezérőrnagy, a kecskeméti repülőbázis volt parancsnoka Fotó: Lasse Hejdenberg

Negyedannyi eső esett tél végén a Duna és a Tisza mentén, mint szokott, előtte alig havazott télen, ezért szenvednek a magyar folyók.

Nagy drograzziára készül a rendőrség a Fishing on Orfűn.

Kiraktak egy szobrot a Duna-partra, hogy a férfiak jobban ki merjék mutatni az érzelmeiket, erre valaki lefejezte.