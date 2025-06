Lefejezve is helyén marad a Szomorú Férfi Szobra, amit komoly munka volt megrongálni

Tegnap írtuk meg, hogy vandál támadás érte azt a Duna-parton, a Raoul Wallenberg rakpart egyik szakaszának lépcsőin elhelyezett köztéri installációt, amely a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) kampányának részeként került ki oda. A szomorúan gubbasztó fehér-kék férfialak fejét ugyanis valaki letörte.

A LESZ azt a társadalmi tabut próbálná megtörni, ami miatt a magyar férfiak 80 százaléka inkább elfojtja az érzelmeit, mintsem kimutatná vagy feldolgozná azokat. A szervezet szerint a szobor megrongálása már önmagában „egyértelmű tünete annak, milyen sokan választják az agressziót az őket felkavaró érzelmek békés kicsatornázása helyett. Ez a vandalizmus újabb szomorú tanúsága az elfojtott érzelmek, kezeletlen agresszió eredményének.”

A rombolás nem egy spontán, egyetlen mozdulattal megvalósuló támadás eredménye volt. Noha a szobor 3D-nyomtatással készült, a törékeny megjelenése ellenére nem lehetett egyetlen ütéssel vagy rúgással lefejezni, mivel a fejet belülről két acélrúd is a testhez rögzítette – közölte a Hvg-vel a figurát készítő Biroworks Mérnöki Iroda, kiemelve azt is: a szobor még azt is sérülés nélkül kibírta, amikor a kihelyezéskor a fejnél fogva mozgatták.

Azt is elmondták, hogy az üreges nyomtatott testet belülről gipsszel töltötték ki, ebben fél méter hosszú menetes szárak szolgáltak merevítésül. A fej eltávolításához ezért a nyakban futó fémrudakat ki kellett mozgatni a megkötött gipszből – ezeknek a rudaknak nem is látszik a nyoma a megcsonkított szoborról készült fotón –, ami komoly munka lehetett, ezért „néhány indulatos ütésnél biztosan többről volt szó”.

Az installáció így, lefejezve is a helyén marad, de a LESZ azt mondta, a szobrot kijavítják majd. De úgy, hogy a Szomorú Férfi, Aki Nem Sír a támadás nyomát mementóként megőrizze valahogy.