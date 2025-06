Magyar Péter politikai eljárásnak tartja, hogy felfüggeszthetik mentelmi jogát

Meghallgatta Magyar Pétert az Európai Parlament Igazságügyi Bizottsága mentelmi jogának felfüggesztésének ügyében. Magyar azt írja Facebook-posztjában: „Haladéktalanul lemondok a mentelmi jogomról, ha Orbán Viktor teljesíti a magyar emberek többségének akaratát és Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ha ez megtörténik, akkor a magyarok látni fogják, hogy ki ül többet a hűvösön, miniszterelnök elvtárs”. Azt is írja, hogy ha „életem végéig raklap számra dobálnék telefonokat a Dunába, akkor sem tudnék akkora kárt okozni, mint Orbán és a 3000 oligarchája egy óra alatt.”

Polt Péter legfőbb ügyészként három ügyben kérte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését az EUrológus szerint: az egyik arról szól, hogy az ügyészség szerint Magyar Péter a Dunába dobta valaki mobilját. A másik kettő becsületsértés, Simonka György volt fideszes képviselő és a Mi Hazánk jelentette fel Magyar Pétert.

Frissítés: cikkünk megjelenése után a Legfőbb Ügyészség azt közölte, Polt Péter egy ügyben indítványozta Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, ez pedig egy lopás bűncselekmény gyanújában indult nyomozás miatt történt.

A mentelmi jogról szóló eljárás zárt ajtók mögött zajlik, amiről részleteket Magyar sem árulhatott el, de a Tisza elnöke nyilatkozott az EUrológusnak. Egyértelműen politikai támadásnak tekinti ezeket az ügyeket, mondván ő egy „44 éves, háromgyermekes, büntetlen előéletű jogász”, aki az „utóbbi két évtized több mint felében nemzetbiztonsági átvilágításon esett át” munkakörei és a volt felesége, Varga Judit exminiszter miatt, és soha semmit nem állapítottak meg.

„Azóta én egy ilyen – nem is tudom – karrierbűnöző lettem a kormányzati propagandában, és nap mint nap új ügyek kerülnek elő, és sokszor olyan dolgokat tudok meg magamról, amiket nem is sejtettem” – tette hozzá. Szerinte az ügyészség zagyvaságokat ír vele kapcsolatban, és amúgy is súlytalan ügyekről van szó. Arra is számít ugyanakkor, hogy újabb ügyekkel fogják támadni, erre példaként a bennfentes kereskedelmet és a Diákhitel Központ élén eltöltött időszakát említette. Magyar szerint a kormány célja, hogy ezeket az ügyeket elhúzzák a választásokig, így a kampányban fel tudják majd használni ellene. Magyar szerint azt akarják elérni, hogy „ott üljek a vádlottak padján, és ezt tudják mutogatni a propagandamédiájukban”.