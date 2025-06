Most már naponta drágul a tankolás, a mai 9 forint után holnap újabb 7 forinttal nő a gázolaj literenkénti ára

Két egymást követő napon emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a hétfőn bejelentett, keddtől esedékes 9 forintos gázolaj- és 2 forintos benzindrágulást szerdán újabb 7 forintos gázolaj- és 3 forintos benzináremelkedés követi. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára egy hét alatt 34 forinttal növekszik (19-én, 21-én és ma 9-9 forinttal a mostani 7 forint előtt).

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Azért fontos hangsúlyozni, hogy ez nagykereskedelmi ár, mert a drágulás egy részét a kutak lenyelik, illetve még a korábbi nagykeráron beszerzett üzemanyagot kisebb áremeléssel tudják értékesíteni. Így például mától a kutakon csak 5 forinttal nőtt az átlagár a 9 forintos nagykerár-emelés ellenére. Ha a holnaptól érvényes nagykereskedelmi árakat egy az egyben beépítenék a kutak áraiba, 605 forint lenne a benzines és 612 forint dízeles átlagár.

Az enyhébb benzinkúti áremelkedés is borzasztó magas azonban: 18-tól máig, azaz szűk egy hét alatt a gázolaj literenkénti átlagára 589 forintról 605 forintra emelkedett, ami 2,7 százalékos növekedés. Ha holnaptól csak 3-4 forinttal nő a literenkénti átlagár, egy hét alatt akkor is 3 százalékkal nő a dízelesek üzemanyag-költsége, ami a szállítmányozás áraiba begyűrűzve inflációgerjesztő hatású lehet. A benzinár enyhébben, mintegy 1,4 százalékkal nőtt – egy hét alatt persze ez is nagyon sok.