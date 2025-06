„Nem hiszem el, hogy kifogytam a babaolajból” – hetedik hete tart P. Diddy tárgyalása

Hetedik hete tart Sean Combs, vagyis P. Diddy zsarolással és szexkereskedelemmel kapcsolatos pere: a producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolják.

A hatodik és a hetedik héten újra előkerült a tárgyalás visszatérő eleme: a babaolaj

Szóba került a producer droghasználata és az is, hogy milyen igényei voltak a megborulásoknak nevezett orgiákon.

Olyan számlákat is bemutattak, amik szerint volt, hogy több mint tízmillió forintos kárt okozott egy hotelszobában.

P. Diddy eddig minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Sean Combs hosszú, hetekig tartó büntetőperében korábban már meghallgatták a producer volt barátnőjét, Cassie Venturát, aki súlyos bántalmazásokról számolt be. Hasonló helyzetekről, illetve „folyamatos kismedencei fájdalmakról” és arról beszélt egy másik volt barátnő is, hogy a férfi „drogokkal etette”. Tanúskodott az egyik, a producer által felbérelt férfi prostituált, aki említést tett az iszonyú mennyiségű babaolajról – az ügy egyik legtöbbeket sokkoló részlete szerint egy házkutatás során több mint 1000 üveg síkosítót és babaolajat találtak a P. Diddy házában. Kihallgatták a rapper Kid Cudit, aki szerint Combs meg akarta ölni őt, és tanúvallomást tett a volt asszisztense is, aki azt állította, megtámadta és megerőszakolta a producer. A tárgyalás ötödik hetén megjelent a bíróságon a mostanában Ye néven futó Kanye West is, de mindössze néhány percet töltött ott, majd elment, és csak annyit mondott: azért volt ott, hogy támogassa a barátját.

„Mélytisztítás”

Mielőtt megkezdődött volna a tárgyalás hatodik hete, „következetlenségek” miatt elbocsátották az egyik esküdtet. A BBC cikke szerint ellentmondásos válaszokat adott arra vonatkozóan, hogy hol él. A bíró azt mondta, „több ellentmondást” is talált az esküdt válaszai között, ami szerinte arra utalhat, hogy „megtévesztő” szándékkal próbált bekerülni az esküdtszékbe. Combs ügyvédei ellenezték a döntést, mondván, a producernek „jelentős hátrányt okozna” egy fekete férfi kizárása az esküdtszékből. A helyébe ezzel együtt egy 57 éves fehér családapa került.

Június 16-án az esküdteknek – a közönség és a média kizárásával – videórészleteket mutattak a „freak-off”-oknak nevezett – magyarul talán leginkább a megborulás erre a legtalálóbb kifejezés – orgiákról, amiken a vád szerint Combs „erőszakot, erőszakkal való fenyegetést és kényszerítést” alkalmazott, hogy aktuális barátnőit rávegye, hogy vele, illetve férfi szexmunkásokkal vegyenek részt „szexuális előadásokban”. Az eddigi tanúvallomások szerint ezeken az általában hotelekben tartott orgiákon Combs szexuális aktusokra kényszerítette a résztvevőket, miközben filmezett és maszturbált.

Az esküdteknek először bemutatott, 2012-ben és 2014-ben készített videókon Combs, volt barátnője, Cassie Ventura, illetve szexmunkások szerepelnek. Mivel a felvételek lejátszásakor nem lehettek bent a sajtó képviselői, további részleteket erről nem lehet tudni.

A következő tárgyalási napon hotelszámlákat mutattak be, pontosabban azt, hogy milyen összegeket számoltak fel különböző károkozásokért: a Beverly Hills Hotel 500 dollárt számlázott ki a függönyökben és szőnyegekben keletkezett károkért, a Hermitage Hotel 950 dollárt a „mélytisztításért”. Bemutattak egy, az Intercontinental Hotel által kiállított számlát is, ami szerint 2012 októberében 46 786 dollárt, vagyis több mint 16 millió forintot számláztak ki a producernek egy penthouse-ban okozott károkért.

Drogokkal teli Gucci