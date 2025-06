Tóka Gábor: Egy hatalomgyárban nem lehet csak úgy cserélgetni a vezért

A jelenlegi közvélemény-kutatási adatok alapján a dolgok afelé haladnak, hogy a Fidesz kikap – mondta a 444-nek Tóka Gábor politológus.

A Vox Populi választási blog szerzője úgy gondolja, rövid távon nem tudnak újabb csodafegyvert előhúzni, amitől megoldódik a népszerűségi problémájuk, azt várhatják, hogy nagyot hibázik a Tisza, és folyamatosan próbálják Magyar Pétert diszkreditálni.

Szerinte a Fidesz próbálgatja, milyen arccal menjen neki, erről szól a Pride-ügy is.

A nagytakarítási törvényt ijesztgetésnek látja, aminek egyes elemeit akár a Tisza ellen is bevethetik.

Mély okai vannak annak, hogy a Fidesz nem beszél arról, el is veszthetik a választást, a vezér Orbánt pedig nem lenne olyan egyszerű lecserélni Lázár Jánosra.

Nem a Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatási adatoknak kell hinni, a két párt támogatottságának mértékét az mutatja, mennyien vettek részt a Voks2025-ön, illetve a Tisza-féle Magyarok Hangján – állítja Orbán Viktor és a fideszes gépezet.

Kétségtelen, hogy a számok szintjén ebből a Fidesz jön ki jobban, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása ügyében több mint 2 millió szavazat érkezett, míg a tiszás kezdeményezésre 1,1 millióan reagáltak.

Tóka Gábor politológus, a Vox Populi választási blog szerzője szerint azonban ez a 2 milliós szám nem jelent semmit. „Ez annyit se ér, mint amikor a DK Varju László fényes győzelmére mutogatott az újpesti időközi választás után, mert ott legalább valódi szavazatszámlálás volt, itt pedig nem.”

Ha nem is ezekkel a szavakkal, de ugyanezt állította Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Telexnek: „a Voks2025 szavazáson résztvevők számából természetesen nem következik automatikusan pártpreferencia-adat”.

Tóka Gábor szerint a Fideszben is érezhetik, hogy a kétmilliós hivatkozást sokan kinevetik, de itt nem csak arról van szó, hogy be tudjanak mondani egy számot. A Fidesz a szavazással ismét a gépezetet teszteli, hogy lássák, mennyire tudnak mozgósítani, az eddigi támogatók közül kik vesznek részt rajta, és hol vannak a gyenge pontok. Az apparátus tagjait is versenyeztetik: „Nemcsak a 2-2,5 millió állítólagos törzsszavazót tesztelik, hanem a polgármestereket és mindenki mást is, akikre elvileg számítanak.”

Tóka Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Bár a kormánypárti közvélemény-kutatók hónapok óta nem hoztak nyilvánosságra választóiszándék-méréseket – Mráz azt mondta, majd publikálják, amikor időszerűnek tartják, és mondanivalójuk van –, Tóka biztos benne, hogy náluk is készült már olyan kutatás, amin fej-fej mellett áll a Fidesz és a Tisza.

A Nézőpont eddigi utolsó olyan adatai szerint, amiket nyilvánosságra hoztak – még márciusban –, a Fidesz 45, a Tisza 35 százalékon állt. A fideszes nyilatkozatokból-elszólásokból egyértelmű, hogy a pártvezetés más adatokat lát, mint amiket publikálnak, tehát pontosabb képe van. Kocsis Máté frakcióvezető legutóbbi interjújából Tóka Gábor arra következtet, a belső mérések szerint 45 százalékon állhat a Tisza, noha Kocsis azt állítja, az ellenzéki párt nem vezet.

Most vasárnap feles többsége lenne a Tiszának