Tuzson Bence igazságügyi miniszter börtönnel fenyegeti Karácsony Gergelyt és a Pride szervezőit

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A most szombati Budapest Pride tiltott rendezvény, oda embereket toborozni bűncselekmény, azon részt venni szabálysértés, mondja egy videóban Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

Tuzson azt állítja, hogy a Kúria megtiltotta, és a rendőrség is hozott egy újabb tiltó határozatot a szombati Pride-dal kapcsolatban. A miniszter szerint Karácsony Gergely viszont csak szóban tiltakozott, a bíróság előtt nem támadta meg ezeket a döntéseket, ezért a pride egy megtiltott rendezvény”. (Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Pride-ot idén a Fővárosi Önkormányzat rendezi, ami így önkormányzati esemény, ezért nem vonatkozik rá gyülekezési törvény és a rendőrségi tiltás sem).

Egy ilyen „megtiltott” rendezvény szervezése, sőt a részvételre való felhívás is bűncselekménynek minősül, ami egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, fenyeget a miniszter. Tuzson azt is hozzá teszi, hogy betiltott eseményen részt venni pedig szabálysértés. Mindezzel Karácsony is tisztában van, tehát a főpolgármester szabálysértésre próbálja rávenni az embereket saját politikai céljai érdekében, mondja Tuzson.