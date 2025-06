39 fokos forróság és országos tűzgyújtási tilalom jön

Szerdán a több helyen megerősödő nyugatias széllel együtt már melegebb légtömeg érkezik a Kárpát-medencébe, ennek köszönhetően délen 35-37 fokos csúcsértékek várhatóak.

Csütörtökön ennél is melegebb lesz, aznap 37-39 fokos forróság jöhet, amit rögtön követ egy egy tőlünk északra elhaladó hidegfront, aminek a pár fokkal hűvösebb levegője az Időkép előrejelzése szerint élénk északias széllel áramlik majd be észak felől a keleti országrészbe.

Mivel a csapadékszegény időszak és a kánikula együtt veszélyes tud lenni, a Nébih június 25-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Így szerdától tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Továbbá nem engedélyezett a parlag- és gazégetés sem a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Az Időkép cikke szerint az ország egész területén a csapadékhiány és a kánikula következtében kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken is. A fás, száraz növényekkel borított területeken jelentősen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. Akár már egy kisebb szél is gyors tűzterjedést eredményezhet, a kisebb felszíni tüzek is könnyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek.