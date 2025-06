Karácsony Gergely: Magyar ember az űrben, magyar politika a mélyben

A főpolgármester a címben olvasható megjegyzéssel indította közleményét, amit azután írt, hogy a szerdai, Fővárosi Közgyűlés a Fidesz és a Tisza bojkottja miatt villámgyorsan véget ért.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Hogy a két legnagyobb frakció távol marad, az csak szerda reggel derült ki. A Tisza még a közgyűlés kezdete előtt, fél kilenc körül küldött ki közleményt arról, elegük van abból, hogy a Fidesz frakciója minden közgyűlésből balhét és színházat csinál, majd odaszúrtak Karácsonynak is, aki szerintük hónapok óta asszisztál ehhez a fideszes cirkuszhoz.

Karácsony Gergely azt írta, „sorsdöntő kérdések szerepeltek a mai Fővárosi Közgyűlés napirendjén”, és remélte, hogy „nem lesz igazuk a Budapest-család dolgozóit tömörítő szakszervezeteknek, akik felhívásukban azt írták: »félő, hogy a képviselők a főváros működésére tett esküjükkel ellentétben 27 ezer munkavállaló helyzetét is tönkreteszik«. Sajnos, nekik lett igazuk.”

A főpolgármester ezután kifejtette, hogy „a Fővárosi Közgyűlés is, mint minden politikai testület, politikai színpad is”, illetve hogy „az egyetlen hely ebben az országban, ahol a változás reményét képviselő Tisza Párt döntéshozó helyzetben van”. „Ez az egyetlen hely, ahol nem elég Facebook-posztokat írni, hanem felelősséget is kell vállalni, döntéseket kell hozni, érvelni, vitázni kell. És ezzel bizony együtt jár, hogy állni, bírni, tűrni kell a politikai vitákat, amelynek színvonalát nem csak ők határozzák meg, hanem az ellenfeleink is. Náluk kell jobbnak, felelősebbnek, intelligensebbnek lenni. Hozzájuk képest is kell megmutatni a saját értékeinket és elveinket. Mert a demokrácia ilyen, és én ragaszkodom ahhoz, hogy a Fővárosi Közgyűlés a demokrácia szabályai szerint működjön.”

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ezután azzal folytatta, hogy „a csomagtartóból előbújó asszisztensek után a mai sorsdöntő közgyűlésre is papírmasé figurákkal és konfetti ágyúkkal készültek. Mert ilyenek. Mert ennyit tudnak”.

A szombati Pride-ról is írt, miszerint „nem vitatéma, hogy szombaton megtartjuk a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) önkormányzati rendezvényt”. Szerinte „sok módja lett volna, hogy ezt rendezzük, de az elmenekülés biztosan nem a legbölcsebb döntés”.

Hosszú közleményét a Tisza és a Fidesz közgyűlésről való távolmaradása után azzal zárta, hogy „ha még ebben a hónapban nem hozunk meg bizonyos döntéseket, az több milliárd forintos kárt okoz a városnak, és Budapest finanszírozásának teljes ellehetetlenülésével fenyeget”. Majd közölte, hogy hétfőre újra összehívja a Fővárosi Közgyűlés ülését.