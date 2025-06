Minden eladó magyar cégre elővásárlási joga van az államnak, amit egy külföldi venne meg

Egy rendeletmódosítás után elővásárlási jogot kapott az állam minden eladó magyar cégre – írja a Forbes. A keddtől hatályos változás a már folyamatban lévő ügyletekre is érvényes.

A kormány öt éve rendeletben korlátozta a külföldiek részesedésszerzését a magyar cégekben, ezt módosították most.

Több minden változik, például az, hogy a tervezett felvásárlásoknál tovább tart az ügyintézési határidő, és az NGM-nek is több ideje van vizsgálódni.

A legfontosabb változás az, hogy ha a miniszter megtiltja, hogy egy külföldi cég tulajdont szerezzen egy magyar vállalatban, akkor néhány kivételtől eltekintve az államnak az MNV Zrt-n vagy más, kijelölt szervezeten keresztül elővásárlási joga van a cég adott részére. (Nagyon konkrét esetekben, korlátozottan eddig is volt ilyen lehetősége az államnak, most ez a kaput nyitották szélesre.)

Az elővásárlási jog 90 napig él, az államnak eredeti szerződés feltételeit kell teljesítenie. Ha az állam él az elővásárlási jogával, akkor azt az eladónak el kell fogadnia, mérlegelési lehetősége nincs.

A Forbes azt írja, a kormány nem csak vásárolhat, de a vizsgálati határidők kitolásával több hónapig blokkolhat is egy-egy projektet.

Azt nem tudni, hogy az állam milyen „más kijelölt szervezeten” keresztül gyakorolhatja az elővásárlási jogot, a lap erről kérdéseket küldött a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

Nagy Márton egy rendezvényen Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Már az eredeti rendelet is bizonytalanságot hozott a piacra, de hogy most mi jön, azt senki sem tudja. A Forbes szerint a lépés rossz helyzetbe hozhatja az eladókat, hiszen ha a verseny szűkül, az lejjebb nyomhatja az árakat, a külföldiek pedig nem hoznak be friss tudást, technológiákat és kapcsolatrendszert. Az is kérdés, hogy az állami szereplőnek jó üzlet-e egy külföldi, tőkeerős vevő helyébe lépni.