Túltolni és kicsit bele is halni

A Fidesz az őrületig tolta az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kampányát.

A módszert a 2002-es országgyűlési választás két fordulója között alkalmazták először.

Nem sokon múlt, hogy sikert érjenek el, és összejöjjön a történelmi fordítás.

A 2002-ben sarokba szorított Orbán példája talán arra is következtetni enged, mire számíthatunk itt 2026-ban.

A kormány ukránellenes kampánya azokat is elérte, akik nem különösebben foglalkoznak a politikával. Nem volt ember, akiből Szentkirályi Alexandra csomagtartós videója vagy a mesterséges intelligenciával készült piros-fehér-zöld lobogókkal letakart koporsós reklámfilm ne váltott volna ki valamilyen érzelmet. Arról nem is beszélve, hogy annyi helyen adták le ezeket, hogy kikerülni se nagyon lehetett. A köztévében még a focimeccseken is a Voks 2025 felirat éktelenkedett a képernyő jobb felső sarkában, Orbán Viktor pedig önmagával versenyzett, hogy a péntek reggeli rádióinterjúin hányszor hagyja el száját az a szó, hogy Ukrajna/ukrán. Ugyancsak a Voks 2025 kampányára esett a Harcosok Klubja berúgása, ahol szokatlan színpadi helyzetben üvöltöttek politikusok az arcunkba.

Mindez így együtt nagyon-nagyon új volt, de egyben régi is. Mintha nem először láttuk vagy inkább éreztük volna ezt. A hatás, amit keltett bennünk, egy másik világból nagyon ismerős volt.

Ezüsthajó és Deutsch diplomája

Az 1998 és 2002 között hatalmon lévő Fidesz kicsit más volt, mint az, amelyet 2010 után ismertünk meg. Igaz, a Fidesz-hű Simicska Lajos NAV-elnöksége vagy Kondor Katalin heti mikrofonállványos Orbán-interjúi az új Fidesztől sem állnának távol. Ahogy megvan a mai megfelelője a milliárdos állami megrendelésekből élő Ezüsthajó és Happy End Kft.-nek is, és a kokárda kisajátítására se feltétlenül mondana nemet az új Fidesz.

Az akkori azonban, már csak a koalíciókényszer, valamint a koalíciós társ kisgazdapárt miatt is, inkább volt sokszor nevetséges, mintsem félelmetes vetélytárs. A futballstadionok beléptetőkapuival a mai napig elszámolni nem tudó Deutsch Tamás például csak úgy lehetett sportminiszter, ha előbb megszerzi a diplomáját. Vagy ott volt Kövér László, aki a zavaros köteles beszéddel olyan muníciót adott az MSZP-nek, ami nélkül talán nem nyer választást sem 2002-ben, sem soha többé. A koronát homályos megfontolásokból úsztatták a Dunán. Mindent polgári jelzővel illettek, hasonlóan ahhoz, ahogy mostanában a szuverenitást tolják túl.

Egy kampány, ami megrázta az országot