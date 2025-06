A Pride engedélyezésére szólította fel a hatóságokat Von der Leyen, erre Orbán Viktor azt üzente, törődjön a maga dolgával

Csütörtök este feszült hangú tweetekben üzent egymásnak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A bizottsági elnök a posztjában felszólította a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a Budapest Pride megrendezését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy sem a szervezőket, sem a résztvevőket nem szabad büntetőjogi vagy közigazgatási szankciókkal megfélemlíteni. A tweetje végén azt üzente a magyar és külföldi LMBTQ+ közösségnek: „Mindig a szövetségesetek leszek.”

Válaszában Orbán Viktor azt üzente a bizottsági elnöknek, hogy ne avatkozzon be „a tagállamok bűnüldözési ügyeibe”, amiben „nincs szerepe”. A Pride egyértelmű kriminalizálása az elmúlt napokban kezdődött a magyar kormány kommunikációjában, amikor Tuzson Bence börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt és a rendezvény szervezőit – a főpolgármester erre úgy reagált: kiröhögik a fenyegetőzést –, majd a hazánkban működő nagykövetségeknek írt levelet arról, hogy a Pride be van tiltva. (A rendezvényt egyébként szombaton két órától tartják, szerdán közzétették az útvonalát is.)

Orbán a csütörtök éjszakai tweetjében azt válaszolta még Von der Leyennek, hogy a Bizottság az erőfeszítéseit „az Európai Unió előtt álló sürgető kihívásokra összpontosítsa - olyan területekre, ahol egyértelmű szerepe és felelőssége van, és ahol az elmúlt években súlyos hibákat követett el, mint például az energiaválság és az európai versenyképesség erodálódása”.