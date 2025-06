Az egyelőre még Dűne-filmen dolgozó Denis Villeneuve lesz az új James Bond-film rendezője

Az Oscar-díjra jelölt francia-kanadai Denis Villeneuve rendezi a következő James Bond-filmet, írja az Amazon MGM Studios bejelentése nyomán a BBC. A stúdió által kiadott közleménye Villeneuve-öt idézve azt írja: a rendező „megrögzött James Bond-rajongó”, akinek szándékában áll „tiszteletben tartani a franchise hagyományait”.

Fotó: ALEXIS AUBIN/AFP

Az Amazon a bejelentésben nem hozott nyilvánosságra részleteket a következő James Bond-szerepet játszó színészről. Ez egyelőre a rendező megtalálásánál is nagyobb kihívásnak tűnik, miután a 2021-es No Time To Die (Nincs idő meghalni) végén egyrészt maga a karakter is meghal, másrészt Daniel Craignek ez volt az utolsó James Bond-szerepe, és azóta nem találták meg az utódját.

A BBC szerint a legutóbbi pletykákban Aaron Taylor-Johnson és James Norton brit színészek szerepeltek favoritként, de az ír színész, Paul Mescal neve is felmerült.

Igaz, egyelőre úgysem indulhatna a forgatás, hiszen Villeneuve, akiről az Amazon MGM Studios vezetője, Mike Hopkins azt mondta: „James Bond napjaink egyik legnagyobb filmesének kezében van, és alig várjuk, hogy elkezdhessük 007 következő kalandját”, egyelőre még a Dűne franchise-zal van elfoglalva, várhatóan idén kezdi forgatni a sorozat harmadik filmjét, a Dűne Messiah-t, amelyet jövőre terveznek bemutatni.